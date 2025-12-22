Голикова рассказала о росте числа граждан старшего возраста в России
В ближайшие 15 лет число пожилых россиян увеличится примерно на 9 млн человек. Об этом сообщила Татьяна Голикова на совещании Правительства России.
Она подчеркнула, что в стране проживает более 35 млн граждан старшего возраста, а в ближайшие 15 лет их станет еще больше. Поэтому важно, чтобы каждый чувствовал внимание и поддержку государства и общества.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что пенсионное обеспечение в России продолжит расти. Он отметил, что поддержка граждан старшего возраста и развитие активного долголетия остаются приоритетами государственной политики.
Для реализации этих задач утвержден план действий на ближайшие пять лет, в рамках которого предусмотрено дальнейшее повышение пенсий. Продолжится также индексация выплат для работающих пенсионеров, возобновленная в этом году.
