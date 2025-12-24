В Чехии возник раскол после слов главы Минобороны о помощи Украине

Глава Минобороны Чехии заявил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине сохранится, хотя правящая коалиция прямо обещала пересмотреть ее. В итоге министру запретили делать заявления по вопросам внешней политики

Яромир Зуна (Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В Чехии правительство и правящая коалиция разошлись во мнениях по вопросу помощи Украине, сообщает портал Novinky.

Поводом стали заявления министра обороны Яромира Зуны, отмечает издание. Глава ведомства ранее заявил, что чешская инициатива по поставкам боеприпасов Украине сохранится. Он также добавил, что чешские власти продолжат поддерживать Киев.

Коалиция правящих партий (ANO, SPD и Motoristu) восприняла эти слова негативно. Как пишут Novinky, утром 22 декабря они собрали совместный совет и обсудили заявления Зуны.

В итоге было решено, что отныне Зуна будет высказываться только по поводу армии и вопросов безопасности, а позицию правительства по вопросам внешней политики, в том числе касающимся Украины, будет выражать премьер-министр Андрей Бабиш.

Как отмечает издание Seznam Zpravy, заявления Зуны прямо противоречат тому, что SPD провозглашает в своей программе. С 19 декабря в аккаунтах партии в соцсетях стали активно распространяться призывы к смене главы Минобороны, пишет портал.

Партия выступает за прекращение выделения средств Украине и остановку чешской инициативы по поставкам боеприпасов. При этом именно SPD выдвинула Зуну в правительство.

Председатель SPD и Палаты депутатов (нижняя палата парламента Чехии) Томио Окамура со своей стороны подчеркнул, что «никакие деньги чешских граждан не пойдут на закупку оружия, боеприпасов и поддержку войны на Украине». По его словам, Зуна также выступил с речью, в которой описал ситуацию и отправные точки, которые новое правительство унаследовало от предыдущего.

Бабиш — лидер движения «Акция недовольных граждан» (ANO) — вновь пришел к власти в начале декабря. В прошлом он уже был премьер-министром Чехии — в 2017–2021 годах, но ушел в отставку, проиграв на выборах коалиции Петра Фиалы, который в итоге возглавил правительство.

Одной из главных своих задач ANO называло отстаивание национальных интересов Чехии. Движение обещало пересмотреть инициативу Праги о закупке боеприпасов для Украины. Сам Бабиш говорил, что эти закупки должны быть прозрачными и координироваться НАТО.

Россия осуждает любую помощь Украине.