Уиткофф анонсировал продолжение переговоров США с Украиной
США продолжат переговоры с Украиной в Париже 6 и 7 января, сообщил специальный посланник американского президента Стив Уиткофф в Х.
«Мы продолжим наши переговоры с украинской делегацией сегодня вечером [6 января] и завтра [7 января], и надеемся добиться дальнейшего позитивного прогресса в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.
Во французской столице прошла встреча «коалиции желающих». В переговорах участвовали представители 27 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского. От США на встречу прибыли Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и некоторые другие представители государства.
Материал дополняется
