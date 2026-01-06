 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Уиткофф анонсировал продолжение переговоров США с Украиной

Сюжет
Военная операция на Украине

США продолжат переговоры с Украиной в Париже 6 и 7 января, сообщил специальный посланник американского президента Стив Уиткофф в Х.

«Мы продолжим наши переговоры с украинской делегацией сегодня вечером [6 января] и завтра [7 января], и надеемся добиться дальнейшего позитивного прогресса в ближайшем будущем», — говорится в сообщении.

Во французской столице прошла встреча «коалиции желающих». В переговорах участвовали представители 27 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского. От США на встречу прибыли Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и некоторые другие представители государства.

Материал дополняется

Авторы
Персоны
Софья Полковникова
Стив Уиткофф фото
Стив Уиткофф
политик, предприниматель, спецпосланник президента США по Ближнему Востоку
15 марта 1957 года
Курс евро на 31 декабря 2025
Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Макрон назвал численность ВСУ после прекращения конфликта Политика, 22:16
МЧС сообщило о «вспышке» в ТЦ на юге Москвы Общество, 22:12
Уиткофф анонсировал продолжение переговоров США с Украиной Политика, 22:09
Стармер заявил, что Британия и Франция построят военные базы на Украине Политика, 22:06
В Париже подписали декларацию о многонациональных силах на Украине Политика, 21:59
Матч баскетбольной ЛЧ продолжался 7 минут, у «Трапани» осталось 2 игрока Спорт, 21:50
Минобороны сообщило об 11 сбитых над югом России дронах Политика, 21:44
Грэм увидел в захвате Мадуро восстановление имиджа США после Афганистана Политика, 21:43
«Коалиция желающих» приняла декларацию по гарантиям для Украины Политика, 21:42
Трамп объяснил попытку импичмента просьбой к Зеленскому «не жульничать» Политика, 21:39
Трамп признал гибель «многих» людей при «потрясающем» рейде в Каракасе Политика, 21:17
Бразильский игрок футзального «Норникеля» умер в возрасте 32 лет Спорт, 21:06
Дуров опроверг зависимость Telegram от российского капитала Технологии и медиа, 20:51
Малкин вернулся к полноценным тренировкам с «Питтсбургом» после травмы Спорт, 20:50