Уиткофф и Кушнер прибыли на саммит по Украине в Париже

Video

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли на саммит «коалиции желающих» в Париже.

Во встрече примут участие представители 27 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.

По сведениям «Европейской правды», лидеры стран — участниц «коалиции желающих» пообещают Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы. По словам источника издания в Елисейском дворце, встреча также позволит обсудить прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки Вооруженных сил Украины, обязательства по безопасности Украины.

Российские власти категорически против размещения на территории Украины военнослужащих из стран НАТО.