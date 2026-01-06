Уиткофф и Кушнер прибыли на саммит по Украине в Париже
Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер прибыли на саммит «коалиции желающих» в Париже.
Во встрече примут участие представители 27 стран, включая президента Украины Владимира Зеленского.
По сведениям «Европейской правды», лидеры стран — участниц «коалиции желающих» пообещают Украине разместить на ее территории многонациональные вооруженные силы. По словам источника издания в Елисейском дворце, встреча также позволит обсудить прекращение огня и мониторинг его соблюдения, продолжение поддержки Вооруженных сил Украины, обязательства по безопасности Украины.
Российские власти категорически против размещения на территории Украины военнослужащих из стран НАТО.
