«Родина в хороших руках, папа». Сын Мадуро выступил с первым заявлением

Сын президента Венесуэлы Николаса Мадуро Герра Мадуро выступил с публичным заявлением после захвата отца американскими военными. Это произошло в Национальной ассамблее Венесуэлы (местный парламент), членом которой Мадуро-младший является. Законодатели собрались в Каракасе, чтобы присягнуть на новый срок до 2031 года.

«Папа, ты сделал всех нас в семье сильными людьми. Вот мы выполняем свой долг, пока ты не вернешься. Родина в хороших руках, папа. И скоро мы обнимем друг друга здесь, в Венесуэле», — сказал 35-летний парламентарий, обращаясь к отцу и не скрывая слез. Кадры из парламента показало государственное телевидение Венесуэлы.

«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

По распоряжению президента США американские военные 3 января захватили в Каракасе Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес и вывезли в Нью-Йорк, где суд предъявил венесуэльскому политику обвинения в наркотерроризме.

Первое техническое заседание суда продлилось около получаса. Мадуро заявил, что впервые ознакомился с текстом предъявленных ему обвинений. Ни президент Венесуэлы, ни его супруга вину не признают. «Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — сказал Мадуро через переводчика.

В качестве временного президента Венесуэлы присягу приняла вице-президент республики Дельси Родригес.

Первое заседание по делу Мадуро. Зарисовки из зала суда в США
Политика

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Николас Мадуро Венесуэла США суд наркоторговля
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
экс-президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
