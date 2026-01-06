WSJ рассказала о неизвестном трейдере, поставившем на свержение Мадуро

На Polymarket пользователи прогнозировали, покинет ли Мадуро пост президента Венесуэлы. Один из трейдеров начал делать ставки за несколько дней до операции США. WSJ не исключает, что речь идет об инсайдерской торговле

Николас Мадуро (Фото: Adam Gray / Reuters)

За несколько часов до взрывов в Каракасе неизвестный трейдер резко увеличил ставки на скорую потерю власти президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и заработал на этом почти $410 тыс., сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные платформы ставок Polymarket.

Трейдер сделал последнюю ставку менее чем за пять часов до начала американской операции. Он покупал контракты, которые приносили прибыль в случае, если Мадуро перестанет быть лидером Венесуэлы до 31 января 2026 года. В тот момент такие контракты оценивались рынком всего в 8 центов, что соответствовало вероятности около 8%.

После сообщений о захвате Мадуро американскими войсками стоимость контрактов резко выросла. В итоге при вложениях около $34 тыс. трейдер получил прибыль в 12 раз превышающую его начальную ставку. Более половины ставок были сделаны накануне операции США. Согласно данным Polymarket, аккаунт был создан в декабре, а имя пользователя было выбрано по умолчанию и состояло из адреса блокчейна — длинной последовательности цифр и букв.

По данным The Wall Street Journal, хронология ставок на потерю власти Мадуро выглядит следующим образом: 27 декабря: трейдер делает первую ставку в размере $96 на вторжение США в Венесуэлу;

31 декабря — 2 января: трейдер делает ставки на тысячи долларов на атаку США и потерю власти Мадуро;

2 января: в заключительной фазе торгов трейдер поставил более $20 тыс. на падение режима Мадуро;

3 января, 1:00 по восточному времени (9:00 мск): в Каракасе прогремели взрывы;

3 января, 8:41 по восточному времени (16:41 мск): трейдер начинает обналичивать ставки. Суммарный размер сделанных пользователем ставок составил $34 тыс., итоговая прибыль — почти $410 тыс.

Основатель Polysights, стартапа, предоставляющего аналитические инструменты для трейдеров Polymarket, считает, что высокая концентрация ставок на недавно созданном счете в условиях отсутствия новостей, указывающих на скорое свержение Мадуро, говорит о возможном наличии инсайдера. «Весьма вероятно, что это был инсайдер. Это огромные деньги, вложенные по такой цене, без достаточного количества новостей», — прокомментировал Тре Апшоу.

Если за ставками на захват Мадуро стоит американский чиновник, его можно привлечь к ответственности в соответствии с действующими законами о борьбе с инсайдерской торговлей, заявил Ноа Соловейчик, партнер юридической фирмы Fenwick & West. Но если неизвестный трейдер — иностранец, а сделки проводились в иностранной юрисдикции, у властей США вряд ли найдутся основания для возбуждения дела, добавил он.

На информацию об инсайдерских ставках отреагировал конгрессмен из Демократической партии Ричи Торрес. Он заявил, что готовится внести законопроект «О добросовестном поведении госслужащих на рынках финансовых прогнозов». Законопроект запрещает федеральным чиновникам, должностным лицам и сотрудникам исполнительной власти делать ставки на рынках прогнозов, если они обладают соответствующей непубличной информацией или могут ее получить.

Торговля инсайдерской информацией — использование непубличных сведений для получения прибыли на фондовом рынке — является незаконной во многих странах, включая Россию и США. Известность Polymarket приобрела на фоне выборов в США, при этом деятельность платформы в стране запрещена уже несколько лет. В 2022 году Polymarket выплатила штраф Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в размере $1,4 млн, чтобы урегулировать расследование ее незаконной деятельности в этой стране.