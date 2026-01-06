Первое заседание по делу Мадуро. Зарисовки из зала суда в США

Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес предстали перед судом в Нью-Йорке. Президенту Венесуэлы, который был похищен американскими военными, предъявлены обвинения в хранении наркотиков и оружия

Барри Поллак, Николас Мадуро, Марк Доннелли и Силия Флорес (Фото: Jane Rosenberg / Reuters) Николас Мадуро (Фото: Jane Rosenberg / Reuters) Силия Флорес (Фото: Jane Rosenberg / Reuters)

Reuters опубликовало художественные зарисовки из зала Федерального окружного суда Южного округа Нью-Йорка, где предстали Николас Мадуро и его супруга Силия Флорес — в США, в большинстве штатов, съемка на судебных заседаниях запрещена. На рисунках они в наушниках для синхронного перевода, в тюремной форме.

Мадуро и его жена предстали перед судом через два дня, после того как были захвачены в Каракасе американскими военными. Первое техническое заседание суда продлилось около получаса. Мадуро заявил, что впервые ознакомился с текстом предъявленных ему обвинений. Ни президент Венесуэлы, ни его супруга вину не признают. «Я не виновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — сказал Мадуро через переводчика.

Всего, как сообщало Reuters, речь идет о четырех пунктах обвинения в отношении Мадуро, включающих наркотерроризм, сговор с целью ввоза кокаина и хранение оружия и взрывных устройств. Дело ведет 92-летний окружной судья Элвин Геллерштейн, известный по ряду громких разбирательств, включая дела, связанные с терактами 11 сентября 2001 года, и процесс против кинопродюсера Харви Вайнштейна. Следующее заседание назначено на 17 марта.