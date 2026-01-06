 Перейти к основному контенту
Синоптики пообещали москвичам снежное Рождество

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

На Рождество в Московском регионе будет снежно, следует из данных Гидрометцентра России. Синоптики указали на приближение атмосферного фронта средиземноморского циклона.

Днем 6 января в Москве пройдет небольшой снег, на юге Московской области он будет умеренным. Температура в столице составит минус семь — минус пять градусов, по области — от минус десяти до минус пяти. Будет дуть южный ветер со скоростью 3-8 м/с, отметили метеорологи.

В среду, 7 января, облачная погода со снегом сохранится.

«Ночью в Москве минус девять — минус семь градусов, по области минус одиннадцать — минус шесть градусов, ветер восточный 5-10 м/с. Днем в Москве минус шесть — минус четыре градуса, по области минус восемь — минус три градуса», — рассказали в Росгидрометцентре. Ветер усилится до 5-10 м/с и сменит направление с южного на восточное с переходом на северо-западное.

Где в России из-за снегопада и метелей перекрыли движение на дорогах
Общество

Согласно прогнозу сервиса «Яндекс Погода», до конца недели москвичей будет ожидать «стабильная зимняя погода». Дневные температуры будут колебаться в пределах от минус трех до минус пяти градусов, а ночью — опускаться до минус восьми градусов.

О том, что к Рождеству в Москве выпадет снег и температура составит минус 7 градусов, ранее написал в своем телеграм-канале и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он также предупредил о первых 20-градусных морозах, которые придут в столичный регион вместе с малооблачным скандинавский антициклоном в ближайший уикенд.

Денис Малышев
Москва Погода Гидрометцентр России синоптики снегопад
