Венесуэлу «в темном режиме» покинули подсанкционные нефтетанкеры

С начала года из территориальных вод Венесуэлы вышли около десяти нефтяных танкеров с нефтью и топливом, несмотря на введенную США блокаду экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники и документы, а также данные мониторинговой службы TankerTrackers.

Все вышедшие суда находятся под санкциями, большинство из них ходят без флага и действующих документов о безопасности. Примерно половина танкеров — супертанкеры, которые обычно поставляют венесуэльскую нефть в Китай. На их борту, по оценке TankerTrackers, находится около 12 млн баррелей тяжелой нефти и мазута.

Конечные пункты назначения судов не уточняются. При загрузке в декабре большинство из них были ориентированы на поставки в Азию, однако, как отмечает агентство, из-за блокады они длительное время находились в венесуэльских водах. Как сообщили источники Reuters, как минимум четырем супертанкерам власти Венесуэлы разрешили выход в «темном режиме» — с отключенными системами спутникового слежения.

Блокаду всех танкеров , подпадающих под санкции и направлявшихся в Венесуэлу, президент США Дональд Трамп ввел в середине декабря. 3 января, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками, республиканец заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе.

Позднее Трамп заявил, что обсуждал с представителями нефтяных компаний ситуацию в Венесуэле до и после начала американской военной операции. По его словам, компании заинтересованы в том, чтобы прийти в страну и восстановлении нефтяной отрасли. Вместе с тем американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут извлечь выгоду из венесуэльских ресурсов.