 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Венесуэлу «в темном режиме» покинули подсанкционные нефтетанкеры

Сюжет
Военные США захватили Мадуро

С начала года из территориальных вод Венесуэлы вышли около десяти нефтяных танкеров с нефтью и топливом, несмотря на введенную США блокаду экспорта, сообщает Reuters со ссылкой на отраслевые источники и документы, а также данные мониторинговой службы TankerTrackers.

Все вышедшие суда находятся под санкциями, большинство из них ходят без флага и действующих документов о безопасности. Примерно половина танкеров — супертанкеры, которые обычно поставляют венесуэльскую нефть в Китай. На их борту, по оценке TankerTrackers, находится около 12 млн баррелей тяжелой нефти и мазута.

Конечные пункты назначения судов не уточняются. При загрузке в декабре большинство из них были ориентированы на поставки в Азию, однако, как отмечает агентство, из-за блокады они длительное время находились в венесуэльских водах. Как сообщили источники Reuters, как минимум четырем супертанкерам власти Венесуэлы разрешили выход в «темном режиме» — с отключенными системами спутникового слежения.

NYT сообщила о флаге России на уходящем от сил США танкере из Венесуэлы
Политика
Фото:Dmitri T / Shutterstock

Блокаду всех танкеров, подпадающих под санкции и направлявшихся в Венесуэлу, президент США Дональд Трамп ввел в середине декабря. 3 января, после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американскими войсками, республиканец заявил, что нефтяное эмбарго остается в силе.

Позднее Трамп заявил, что обсуждал с представителями нефтяных компаний ситуацию в Венесуэле до и после начала американской военной операции. По его словам, компании заинтересованы в том, чтобы прийти в страну и восстановлении нефтяной отрасли. Вместе с тем американский лидер заявил, что Соединенные Штаты могут извлечь выгоду из венесуэльских ресурсов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
танкеры нефть Венесуэла топливо США Блокада эмбарго
Материалы по теме
Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро
Политика
Politico узнало о требовании США инвестиций от нефтяников в Венесуэлу
Экономика
Bloomberg рассказал, как США охотятся за «зомби-танкерами» Венесуэлы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Какие фильмы выйдут в 2026 году: 40 новинок Life, 10:00
FT узнала о блокировке облигаций Telegram в рамках санкций против России Бизнес, 09:49
Венесуэлу «в темном режиме» покинули подсанкционные нефтетанкеры Политика, 09:37
Что будет с акциями Сбербанка в 2026 году. Прогнозы экспертов Инвестиции, 09:30
Экономист Михаил Задорнов посоветовал, куда вложить ₽1 млн Инвестиции, 09:10
Станут ли кредиты доступнее для бизнеса в 2026 годуПодписка на РБК, 09:02
Для тех, кто искал: крем с витамином С и аромат с перцем и молоком Стиль, 09:00
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Над Россией за ночь уничтожили 129 беспилотников Политика, 08:57
Ким Чен Ын посетил стройку музея участников освобождения Курской области Политика, 08:34
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
«Царица» на смену президента Венесуэлы и суд над Мадуро в США. Главное Политика, 08:07
Задорнов, Коган и другие рассказали о личных портфелях на 2026 годПодписка на РБК, 08:00
В Белом доме усомнились в законности контроля Дании над Гренландией Политика, 07:55
Трамп призвал нефтекомпании США «готовиться» за недели до захвата Мадуро Политика, 07:28