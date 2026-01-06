В Минздраве назвали средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст рождения первого ребенка у женщин в России в настоящее время составляет около 26 лет, сообщила «РИА Новости» главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин российского Минздрава Наталия Долгушина.

По ее словам, откладывание беременности и родов на более поздний возраст негативно влияет на репродуктивное здоровье и повышает риск бесплодия. Долгушина отметила, что ежегодно профилактические медицинские осмотры проходят 97% подростков в возрасте от 15 до 17 лет, при этом заболевания репродуктивной системы выявляются у 4–5% детей.

Эксперт добавила, что с 2024 года в России проводится диспансеризация по оценке репродуктивного здоровья взрослого населения репродуктивного возраста. За 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 млн человек, при этом у большинства обследованных заболеваний репродуктивной системы выявлено не было.

Долгушина также сообщила, что за последние 10 лет распространенность бесплодия среди женщин не увеличилась. Более частое выявление этого диагноза у женщин по сравнению с мужчинами она связала с их большей активностью в обращении за профилактической медицинской помощью.

Ранее академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил, что средний возраст, в котором женщины в России рожают первого ребенка, составляет примерно 31 год . Лидерами российских регионов по рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москва.

Согласно данным Росстата, естественного прироста населения в России не наблюдается с 2017 года. Максимальное число родившихся, начиная с 2000-го, было зафиксировано в 2014 году — 1 942 683.