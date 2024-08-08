Протоиерей храма под Суджей сообщил об эвакуации прятавшихся там людей

Свято-Троицкий храм города Суджа (Фото: курская-епархия.рф)

Жителей курского города Суджа, которые спрятались в Свято-Троицком храме, эвакуировали, сообщил телеканалу 360.ru протоиерей, настоятель храма Евгений Шестопалов.

«Всех вывезли, слава Богу! Завтра попробуем вернуться в Суджу», — рассказал он. По словам священника, в церкви пряталось много людей, в том числе дети.

В Курской области с утра 6 августа ведутся бои. 7 августа Шестопалов рассказал в соцсетях, что Суджа находится под непрерывным обстрелом, а нуждающиеся в помощи люди собираются в храме, потому что транспорт перестал ходить.

«Дети только что плакали, вздрагивали от каждого звука, а теперь они смеются и играют у нас на коврах в церкви. Чуть попозже будем думать, чем их кормить, а так у нас все хорошо», — рассказывал тогда протоиерей.

Глава Генштаба России Валерий Герасимов днем 7 августа доложил президенту Владимиру Путину, что продвижение ВСУ в регионе остановлено. По его словам, область атаковали украинские силы численностью до 1 тыс. человек, не менее сотни из них убиты.

8 августа Минобороны сообщило, что российские военные не допустили продвижения украинских войск вглубь Курской области. Российские военные также пресекают попытки прорыва отдельных подразделений вглубь территории на курском направлении, добавили в ведомстве. Минобороны уточнило, что общие потери украинских военных во время боев в Курской области и около границы в этом районе выросли до 660 человек.