Жена Мадуро заявила в суде США о своей невиновности

Video

Жена президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силия Флорес заявила, что полностью невиновна в ходе судебного заседания в Нью-Йорке 5 января. Об этом сообщил CNN.

«Невиновна, я полностью невиновна», — сказала она.

Адвокат первой леди Венесуэлы Марк Доннелли сообщил, что та получила серьезные травмы во время захвата американскими военными. Он предположил, что у нее могут быть сильные ушибы или перелом ребер.

Николас Мадуро также заявил о своей невиновности. Он назвал себя «порядочным человеком» и отметил, что остается президентом Венесуэлы.

В настоящее время первое судебное заседание уже завершено. Мадуро обязали явиться на следующее слушание 17 марта. Суд согласился назначить посещения президента консульскими работниками Венесуэлы. Защита политика намерена добиваться его освобождения под залог.

CBS News сообщал, что Мадуро с супругой зашли в зал суда без наручников, но в кандалах на ногах. Они оба были в тюремной одежде.

Суд назначил Мадуро адвоката Дэвида Уикстрома, который ранее представлял интересы брата экс-президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса — Тони. В 2021 году он получил пожизненный срок по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Также лидер Венесуэлы нанял адвоката, который защищал основателя Wikileaks. Он помог Джулиану Ассанжу заключить сделку с американскими властями и выйти из тюрьмы в 2024-м.

Президент и первая леди Венесуэлы были захвачены американским спецназом и вывезены из страны в Штаты в ночь на 3 января в ходе операции «Абсолютная решимость». Власти США обвинили их в «наркотерроризме», контрабанде наркотиков и хранении оружия.