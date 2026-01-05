Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний

Здание федерального суда (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Судья на заседании суда в Нью-Йорке обязал президента Венесуэлы Николаса Мадуро явиться на слушания 17 марта.

На этом первое заседание по делу было завершено.

Судебный процесс начался в понедельник, 5 января.

Во время заседания Мадуро заявил о своей невиновности. Об этом же заявила его жена, Силия Флорес.

Защита Мадуро заявила, что позднее будет добиваться его освобождения под залог.

Материал дополняется