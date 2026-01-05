 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Cуд согласился на встречу Мадуро с консульскими работниками Венесуэлы

Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Американский суд согласился назначить посещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро консульскими работниками республики, сообщает NBC.

Судья уведомил Мадуро и его супругу об их праве общения с консульскими должностными лицами во время содержания под стражей. «Да, мы понимаем это и хотели бы совершить консульскую встречу», — заявил Мадуро в суде.

Американское законодательство предусматривает, что иностранные граждане, арестованные или задержанные в США, должны быть проинформированы об их праве на уведомление консульства о своем статусе. После получения информации консульское должностное лицо при личной встрече с гражданином, в частности, должно убедиться, что в его отношении соблюдаются принципы и нормы международного права.

Всего в США шесть генконсульств Венесуэлы, в том числе в Нью-Йорке, но из-за разрыва дипломатических отношений в 2019 году, их деятельность была прекращена. Мадуро, победивший на выборах, объявил об этом в ответ на признание США Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу. В начале 2023-го посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу — в связи с ликвидацией «временного правительства» Гуайдо.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Николас Мадуро Венесуэла консул
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
На броневике с кортежем: как Мадуро привезли и увезли из суда. Видео Политика, 21:36
Россиянина второй раз подряд признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:35
Власти Венесуэлы приказали полиции найти причастных к операции США Политика, 21:34
В наручниках и тюремной футболке: первый суд над Мадуро. Фоторепортаж Политика, 21:10 
Первое заседание суда над Мадуро в США. Главное Политика, 21:02
В США прошел первый суд по делу Мадуро. Спецэфир телеканала РБК Политика, 21:00
Судья обязал Мадуро явиться в суд 17 марта для проведения слушаний Политика, 20:41
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Жена Мадуро заявила в суде США о своей невиновности Политика, 20:38
Cуд согласился на встречу Мадуро с консульскими работниками Венесуэлы Политика, 20:37
Мадуро будет защищать адвокат, который помог выйти из тюрьмы Ассанжу Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Клуб НХЛ «Сент-Луис» продлил контракт с российским нападающим Спорт, 20:27
Мадуро на суде заявил, что остается президентом Венесуэлы Политика, 20:26
Мадуро на суде в США заявил о своей невиновности Политика, 20:19