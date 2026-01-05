Cуд согласился на встречу Мадуро с консульскими работниками Венесуэлы

Николас Мадуро (Фото: Eduardo Munoz / Reuters)

Американский суд согласился назначить посещение президента Венесуэлы Николаса Мадуро консульскими работниками республики, сообщает NBC.

Судья уведомил Мадуро и его супругу об их праве общения с консульскими должностными лицами во время содержания под стражей. «Да, мы понимаем это и хотели бы совершить консульскую встречу», — заявил Мадуро в суде.

Американское законодательство предусматривает, что иностранные граждане, арестованные или задержанные в США, должны быть проинформированы об их праве на уведомление консульства о своем статусе. После получения информации консульское должностное лицо при личной встрече с гражданином, в частности, должно убедиться, что в его отношении соблюдаются принципы и нормы международного права.

Всего в США шесть генконсульств Венесуэлы, в том числе в Нью-Йорке, но из-за разрыва дипломатических отношений в 2019 году, их деятельность была прекращена. Мадуро, победивший на выборах, объявил об этом в ответ на признание США Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента страны, и потребовал от американских дипломатов покинуть Венесуэлу. В начале 2023-го посольство Венесуэлы в США полностью прекратило работу — в связи с ликвидацией «временного правительства» Гуайдо.