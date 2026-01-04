Мадуро и его жена предстанут перед судом в Нью-Йорке 5 января

Стало известно, когда Мадуро предстанет перед судом в Нью-Йорке

Захваченный США президент Венесуэлы и его жена впервые предстанут перед федеральным судом в Нью-Йорке в понедельник, 5 января, в 20:00 мск

Захваченный американскими спецназовцами президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес должны впервые предстать перед федеральным судом в понедельник, 5 января, в 12:00 (20:00 мск), сообщает CBS News со ссылкой на представителя окружного суда в Южном округе Нью-Йорка.

Против Мадуро и его супруги выдвинуты обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков, заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Мадуро и его жену доставили в Нью-Йорк в субботу днем, спустя несколько часов после того, как их вывезли из дома в Каракасе на корабль USS Iwo Jima, а затем перевезли на самолете в Нью-Йорк.

Венесуэльского лидера поместили в изолятор в Бруклине. По состоянию на вечер субботы информация о содержании под стражей его супруги неизвестна, отмечает телеканал. В изоляторе, где находится венесуэльский президент, содержались мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Эль Чапо (Коротышка), обвиняемый в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона Луиджи Манджоне, рэпер Пи Дидди и сообщница финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл.

Военная операция США получила название «Абсолютная решимость», она продлилась 2 часа и 20 минут. Американские военные нанесли удар по Венесуэле, захватили и вывезли Мадуро и его жену.

Американский лидер Дональд Трампа заявил, что Николас Мадуро больше не президент и что Соединенные Штаты возьмут на себя управление страной, пока не произойдет необходимый политический переход. В восстановлении республики будут задействованы американские нефтекомпании, сказал Трамп.

Каракас назвал действия Вашингтона военной агрессией, в стране объявлено чрезвычайное положение. И.о. венесуэльского президента Делси Родригес после требования Трампа «делать то, что хотят США» заявила, что Венесуэла не станет ничьей колонией.

Глава Белого дома пригрозил, что, если Родригес «не будет поступать правильно, она заплатит очень высокую цену, возможно, даже выше, чем Мадуро». Госсекретарь Марко Рубио заверил, что Соединенные Штаты воют не с Венесуэлой, а против наркоторговцев.