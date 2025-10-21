На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россияне, сменившие фамилию в связи с замужеством или разводом, смогут заменить водительские права или загранпаспорт через комплексное заявление на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минцифры Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции «Новые люди».

На «Госуслугах» уже реализуется жизненная ситуация под названием «Замена документов» — сервис, объединяющий услуги и справки по определенной тематике. На его базе будет создан функциональный сервис комплексного заявления, с помощью которого можно будет заменить:

российское национальное водительское удостоверение;

регистрационные документы на транспортное средство;

загранпаспорт;

сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Сейчас при смене фамилии россиянам необходимо заменить ряд документов. Если этого не сделать в определенный срок, гражданину грозит штраф. Так, водительские права и свидетельство о регистрации (СТС) можно поменять через «Госуслуги» или в отделении ГИБДД только после получения паспорта с новой фамилией. Стоимость — 500 руб. за замену СТС, 2 тыс. руб. — за замену прав.