 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Россияне, сменившие фамилию в связи с замужеством или разводом, смогут заменить водительские права или загранпаспорт через комплексное заявление на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ответ замглавы Минцифры Сергея Цветкова на обращение депутатов думской фракции «Новые люди».

На «Госуслугах» уже реализуется жизненная ситуация под названием «Замена документов» — сервис, объединяющий услуги и справки по определенной тематике. На его базе будет создан функциональный сервис комплексного заявления, с помощью которого можно будет заменить:

  • российское национальное водительское удостоверение;
  • регистрационные документы на транспортное средство;
  • загранпаспорт;
  • сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Сейчас при смене фамилии россиянам необходимо заменить ряд документов. Если этого не сделать в определенный срок, гражданину грозит штраф. Так, водительские права и свидетельство о регистрации (СТС) можно поменять через «Госуслуги» или в отделении ГИБДД только после получения паспорта с новой фамилией. Стоимость — 500 руб. за замену СТС, 2 тыс. руб. — за замену прав.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Бычкова
Госуслуги документы замена
Материалы по теме
На «Госуслугах» запустили жизненную ситуацию «Налоговый вычет»
Технологии и медиа
Госдума одобрила оформление гражданства по рождению через «Госуслуги»
Общество
На «Госуслугах» добавили новую функцию защиты «доверенный контакт»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 октября
EUR ЦБ: 94,38 (-0,2) Инвестиции, 20 окт, 18:56 Курс доллара на 21 октября
USD ЦБ: 81,36 (+0,37) Инвестиции, 20 окт, 18:56
Российские суды взыскали с дропперов свыше 1 млрд рублей Общество, 12:06
Время чат-ботов прошло: какие 4 задачи бизнеса уже решают ИИ-агентыПодписка на РБК, 12:04
В Югре мужчина случайно застрелил сборщика кедровых шишек Общество, 12:04
Онлайн-обучение в 2025 году: поляризация спроса, рассрочки и новые ниши Радио РБК, 12:00
Какие отечественные облачные сервисы востребованы сегодня Отрасли, 11:58
На «Госуслугах» упростят замену документов при браке и разводе Технологии и медиа, 11:52
Гуцан заявил об оформленных на 56 человек более 1 млн сотовых номеров Общество, 11:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Перспективные направления развития ИТ-сектора на ближайшие 5 лет РБК х Ростелеком, 11:42
Австриец рассказал о плохой форме Большунова и российских лыжников Спорт, 11:40
Игры больше не игрушки: пора ли брендам в виртуальный мир Тренды, 11:38
Бизнес на природе: как будут работать предприниматели в заповедниках Дискуссионный клуб, 11:37
Захар Прилепин вернется на фронт Общество, 11:31
Какими бывают золотые слитки РБК и Сбер, 11:31
SpaceX перевела биткоины на $260 млн. Что известно Крипто, 11:31