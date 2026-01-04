ПВО уничтожила 11 беспилотников над регионами России за три часа

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

ПВО перехватила и уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России за три часа, сообщило Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 10:00 до 13:00 мск.

Восемь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской и один — над Рязанской областью.

В ночь на 4 января над российскими регионами были сбиты 90 дронов. В аэропортах Иваново, Ярославля, Тамбова, Саратова, а также в аэропортах Внуково и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже они были сняты.