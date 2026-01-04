 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

ПВО уничтожила 11 беспилотников над регионами России за три часа

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

ПВО перехватила и уничтожила 11 украинских беспилотников над регионами России за три часа, сообщило Минобороны.

Дроны были сбиты в период с 10:00 до 13:00 мск.

Восемь БПЛА уничтожили над Белгородской областью, два — над Курской и один — над Рязанской областью.

В ночь на 4 января над российскими регионами были сбиты 90 дронов. В аэропортах Иваново, Ярославля, Тамбова, Саратова, а также в аэропортах Внуково и Жуковский вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Позже они были сняты.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
беспилотники дроны БПЛА Минобороны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Коростелев показал лучший результат в гонке после допуска под эгидой FIS Спорт, 14:40
Функциональность и осмысленность: что такое новая загородная роскошь РБК и Папушево Парк, 14:40
В Сочи произошло землетрясение Общество, 14:36
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Зеленский ввел санкции против десятков компаний из России и Китая Политика, 14:05
Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком в Ростовской области Общество, 14:05
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
ПВО уничтожила 11 беспилотников над регионами России за три часа Политика, 13:46
Несколько человек пострадали при взрыве внедорожника в Киеве Общество, 13:35
Рост цен и ИИ: что ждет рынок потребительской электроники в 2026 году Технологии и медиа, 13:34
Появились фотографии с доставленным в Нью-Йорк Николасом Мадуро Политика, 13:29
Кучерова признали второй звездой дня в НХЛ Спорт, 13:27
Мадуро отправили в один изолятор с Пи Дидди и сообщницей Эпштейна Политика, 13:14
Последнее интервью Мадуро на свободе. Видео Политика, 13:10