 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов

Минобороны: за семь часов над территорией России сбили 253 беспилотника
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО за семь часов уничтожили над территорией России 253 беспилотника. Об этом сообщило Минобороны. 

Дроны сбили в период с 13:00 мск до 20:00 мск. Больше всего беспилотников — 86 — уничтожили над Брянской областью. Еще 53 дрона перехватили над территорией Белгородской области.

Над Московским регионом сбили 39 беспилотников. О первом перехваченном дроне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 15:39 мск. К 20:56 число сбитых БПЛА достигло 40.  На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.

Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 41
Политика
Москва

Кроме того, 27 дронов уничтожили над территорией Калужской области, 14 — над Курской. По восемь беспилотников сбили над Рязанской и Тульской областями. Еще по три дрона уничтожили над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями.

Помимо того, два беспилотника перехватили над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской.

В Туле эвакуировали четыре дома из-за неразорвавшейся части беспилотника
Политика
Тула

В воскресенье, 4 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ усилили атаки на регион. По его словам, над областью зафиксировали около 60 беспилотников, больше половины из них сбили.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Минобороны Россия БПЛА атака
Материалы по теме
Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область
Политика
ПВО уничтожила 11 беспилотников над регионами России за три часа
Политика
Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 41
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Посольство сообщило о застрявших на йеменском острове Сокотра россиянах Общество, 22:21
Беспилотник атаковал строящуюся многоэтажку в Курске Политика, 21:41
Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов Политика, 21:38
Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы на фоне атаки беспилотников Политика, 21:36
Трамп пригрозил и.о. президента Венесуэлы худшей участью, чем у Мадуро Политика, 21:32
Рубио заявил о «больших проблемах» у правительства Кубы Политика, 21:11
ТАСС узнал, что Бивол планирует провести следующий поединок в конце весны Спорт, 21:03
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
«Спартак» обыграл «Торпедо» в матче КХЛ с 13 голами Спорт, 20:45
Умерла актриса из «Слова пацана» Александра Березовец-Скачкова Общество, 20:40
Министр обороны Венесуэлы обвинил США в убийстве охраны Мадуро Политика, 20:36
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
«Страна» сообщила о найденном в квартире Миндича оружии Политика, 20:23
Девушка экс-игрока «Реала» рассказала, как грабители избили ее Спорт, 20:18
Медведев допустил повторение венесуэльской операции США на Украине Политика, 20:01