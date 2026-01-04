Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов

Минобороны: за семь часов над территорией России сбили 253 беспилотника

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Силы ПВО за семь часов уничтожили над территорией России 253 беспилотника. Об этом сообщило Минобороны.

Дроны сбили в период с 13:00 мск до 20:00 мск. Больше всего беспилотников — 86 — уничтожили над Брянской областью. Еще 53 дрона перехватили над территорией Белгородской области.

Над Московским регионом сбили 39 беспилотников. О первом перехваченном дроне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в 15:39 мск. К 20:56 число сбитых БПЛА достигло 40. На фоне атаки временные ограничения на прием и выпуск самолетов вводились в аэропортах Жуковский, Домодедово и Внуково.

Кроме того, 27 дронов уничтожили над территорией Калужской области, 14 — над Курской. По восемь беспилотников сбили над Рязанской и Тульской областями. Еще по три дрона уничтожили над Владимирской, Волгоградской, Липецкой, Орловской и Ростовской областями.

Помимо того, два беспилотника перехватили над территорией Воронежской области и один — над территорией Смоленской.

В воскресенье, 4 января, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ усилили атаки на регион. По его словам, над областью зафиксировали около 60 беспилотников, больше половины из них сбили.