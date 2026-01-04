 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гладков заявил об усилении атак дронов на Белгородскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

ВСУ усилили атаки на Белгородскую область, днем 4 января над регионом зафиксировали около 60 беспилотников. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Сегодня враг усилил атаки на Белгородскую область. Только с 9 утра до 15:00 подразделениями зафиксировано над областью порядка 60 БПЛА, больше половины из них сбиты», — написал Гладков в 16:52 мск.

Позднее губернатор добавил, что беспилотники сдетонировали в нескольких населенных пунктах. Так, в поселке Разумное дрон взорвался на парковке, пострадали три человека. В селе Ясные Зори из-за детонации беспилотника повреждены окна одной из квартир, а в поселке Малиновка от ударов БПЛА пробита кровля социального объекта и поврежден инфраструктурный объект, расположенный на территории. В селе Новостровка-Первая беспилотник ударил по сельхозпредприятию, а в хуторе Михайловка при атаке повредилась линия электропередачи.

В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина
Политика

Кроме того, мужчина пострадал при атаке дрона между селами Белянка и Сурково. В селе Бессоновка повреждение получило оборудование коммерческого объекта из-за детонации двух беспилотников.

По данным Минобороны, в ночь на 4 января над Белгородской областью уничтожили один дрон. Как сообщил Гладков, в результате атаки пострадала женщина, а на месте атаки загорелось торговое помещение. Позднее Минобороны отчиталось, что в период с 10:00 до 13:00 мск над регионом сбили восемь дронов

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Анастасия Луценко
