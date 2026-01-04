 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина

Сюжет
Военная операция на Украине

Мирная жительница пострадала из-за беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Губкин на северо-востоке региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, у женщины баротравма, осколочные ранения спины, рук и ног.

Кроме того, на месте атаки загорелось торговое помещение. Сотрудники МЧС уже потушили пожар, однако повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов, поврежден один автомобиль.

Сигнал опасности БПЛА действует в регионе около часа.

Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Фото
Политика

Ранее 2 января Гладков рассказал, что из-за ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы — одну женщину отправили в областную клиническую больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма», у второй осколочное ранение предплечья.

Также в результате обстрела пострадали жилые здания, в том числе в частном доме и нескольких десятках квартир трех многоквартирных домов выбиты окна.

Авторы
Теги
Персоны
Дарья Лебедева
Белгородская область пострадавшие ВСУ дроны Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
