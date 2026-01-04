В Белгородской области из-за дронов пострадала женщина

Мирная жительница пострадала из-за беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Губкин на северо-востоке региона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, у женщины баротравма, осколочные ранения спины, рук и ног.

Кроме того, на месте атаки загорелось торговое помещение. Сотрудники МЧС уже потушили пожар, однако повреждены фасад, остекление коммерческого объекта, а также выбиты окна восьми квартир трех многоквартирных домов, поврежден один автомобиль.

Сигнал опасности БПЛА действует в регионе около часа.

Ранее 2 января Гладков рассказал, что из-за ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы — одну женщину отправили в областную клиническую больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма», у второй осколочное ранение предплечья.

Также в результате обстрела пострадали жилые здания, в том числе в частном доме и нескольких десятках квартир трех многоквартирных домов выбиты окна.