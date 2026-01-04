В аэропорту Домодедово ограничили полеты
В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.
Ранее ограничения также ввели во Внуково, позже Кореняко сообщил, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Коррективы в работу аэропортов внесены на фоне угрозы атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин с 15:39 по 16:38 мск сообщил об уничтожении 18 дронов, летевших на столицу либо атаковавших ее.
