В аэропорту Домодедово ограничили полеты

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

В аэропорту Домодедово введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры нужны, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранее ограничения также ввели во Внуково, позже Кореняко сообщил, что авиагавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Коррективы в работу аэропортов внесены на фоне угрозы атаки беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин с 15:39 по 16:38 мск сообщил об уничтожении 18 дронов, летевших на столицу либо атаковавших ее.