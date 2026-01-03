 Перейти к основному контенту
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

США задействовали 150 самолетов в операции против Венесуэлы

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters
Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

В военной операции против Венесуэлы участвовало около 150 самолетов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн «Райзин» Кейн.

«Нашему самому младшему члену экипажа было 20 лет, а самому старшему — 49. Наши вертолеты вылетели вместе с силами по эвакуации и приступили к работе. <…> Силы были поддержаны самолетами морской пехоты США, ВМС США, ВВС США и Национальной гвардии», — добавил Кейн.

Он уточнил, что в операцию были вовлечены самолеты F-22, F-35, F/A-18, а также беспилотники с дистанционным управлением.

Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы
Политика
Дональд Трамп

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. Без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47. Американским военным удалось захватить президента страны Николаса Мадуро и его супругу, они предстанут перед судом в Нью-Йорке по обвинениям в наркоторговле.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Пентагон Венесуэла самолет
