Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву

Москва
Москва (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Система ПВО Минобороны России сбила два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика
Москва

Атаки дронов на Москву продолжаются уже несколько дней.
2 января Собянин сообщал о трех дронах, сбитых на подлете к столице. 1 января число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25.

