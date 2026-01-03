Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Система ПВО Минобороны России сбила два беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы. В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Атаки дронов на Москву продолжаются уже несколько дней.
2 января Собянин сообщал о трех дронах, сбитых на подлете к столице. 1 января число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 25.
