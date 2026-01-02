Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву
Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. С начала суток на подлете к столице сбили три дрона.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в телеграм-канале.
Об уничтожении второго за сутки беспилотника Собянин сообщил в 11:32 мск, третьего — 11:50 мск. Первый дрон вблизи Москвы сбили около полуночи. На фоне повторной атаки в аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
Атака дронов на Москву продолжается уже несколько дней. 30 декабря Собянин сообщил об уничтожении пяти беспилотников, в канун Нового года, 31 декабря, — одного БПЛА, 1 января — 33 БПЛА.
По данным Минобороны, в ночь на 2 января средства противовоздушной обороны сбили над 64 украинских бесплотника, включая семь — над территорией Московского региона, пять из них следовали по направлению к столице.
Материал дополняется
