Политика⁠,
0

Трамп рассказал, что Мадуро доставили на десантный корабль «Иводзима»

Десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima
Десантный корабль ВМС США USS Iwo Jima (Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters)

После задержания президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены американские военные перевезли их на американский десантный корабль «Иводзима» (Iwo Jima), после этого их доставят в Нью-Йорк, где их будут судить, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Их доставили вертолетами [на корабль], и это был хороший полет — я уверен, им понравилось. Но они убили много людей, помните об этом», — сказал президент США в эфире Fox News.

Трамп раскрыл детали операции по захвату Мадуро
Политика
Дональд Трамп

Кроме того, Трамп уточнил, что среди военных, участвовавших в операции, есть несколько раненых, но погибших с американской стороны нет.

В октябре 2025 года издание Newsweek сообщало, что американский десантный корабль USS Iwo Jima и сопровождающие его суда приближаются к берегам Венесуэлы. Суда находились у острова Ла-Орчила, в пределах непосредственной оперативной досягаемости для проведения морских десантных операций или для нанесения точечных ударов.

Десантный корабль USS Iwo Jima (LHD-7) базируется, согласно USNI News, в Норфолке, где расположена главная военно-морская база Атлантического флота ВМС США.

Генеральный прокурор Соединенных Штатов заявила. что Николасу Мадуро и его жене Силии Флорес предстоит столкнутся «с гневом американского правосудия на американской земле в американском суде», им предъявлены обвинения в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Авторы
Теги
Илья Трапезников
Нью-Йорк Дональд Трамп Венесуэла Николас Мадуро
