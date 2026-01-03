Сын Трампа нецензурно прокомментировал задержание Николаса Мадуро

Эрик Трамп (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Сын президента США Эрик Трамп нецензурно прокомментировал сообщения о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В соцсети X он написал: «Эра «FAFO» продолжается». Аббревиатура FAFO происходит из американского сленга и является сокращением от «Fuck Around and Find Out»: цензурный перевод этой фразы — «вести себя безрассудно и понести последствия».

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). Без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47.

Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.