 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

Сын Трампа нецензурно прокомментировал задержание Николаса Мадуро

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Эрик Трамп
Эрик Трамп (Фото: Peter Summers / Getty Images)

Сын президента США Эрик Трамп нецензурно прокомментировал сообщения о задержании президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

В соцсети X он написал: «Эра «FAFO» продолжается». Аббревиатура FAFO происходит из американского сленга и является сокращением от «Fuck Around and Find Out»: цензурный перевод этой фразы — «вести себя безрассудно и понести последствия».

США ударили по Венесуэле и захватили Мадуро. Главное
Политика
Фото:Matias Delacroix / AP / ТАСС

В ночь на 3 января в Каракасе прозвучали взрывы, часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. По данным Associated Press, жители слышали не менее семи взрывов и шум низколетящих самолетов около двух часов ночи по местному времени (9:00 мск). Без света оказалась южная часть Каракаса, где расположена крупная военная база. Над столицей Венесуэлы появились американские вертолеты, в том числе десантные CH-47.

Ситуация на улицах Каракаса во время ударов США. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США.

«Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Эрик Трамп сын президента заявление Дональд Трамп Николас Мадуро
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
Президент Бразилии назвал атаку США на Венесуэлу «пересечением черты»
Политика
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы
Политика
Цели ударов США в Венесуэле. Карта
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
МИД Франции осудил военную операцию США в Венесуэле Политика, 18:44
МИД призвал США освободить Николаса Мадуро Политика, 18:40
Умер заслуженный тренер СССР по гребле Юрий Сурков Спорт, 18:08
Трамп рассказал, что Мадуро доставили на десантный корабль «Иводзима» Политика, 18:04
Трамп заявил о готовности ко второй волне ударов по Венесуэле Политика, 17:56
В Тульской области опрокинулся туристический автобус Общество, 17:49
Умер тренер сборной Болгарии на ЧМ-1994 Димитар Пенев Спорт, 17:46
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Лавров заявил, что Россия поддерживает Венесуэлу на фоне агрессии США Политика, 17:44
Трамп раскрыл детали операции по захвату Мадуро Политика, 17:32
МИД ответил на данные, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:31
Играем в бизнес с не всегда ясными правилами. Тест РБК и Яндекс Реклама, 17:27
Сын Трампа нецензурно прокомментировал задержание Николаса Мадуро Политика, 17:21
CNN узнал, что спецназ США задержал Мадуро и его жену в спальне Политика, 17:19
The Objective сообщил, что вице-президент Венесуэлы находится в Москве Политика, 17:13