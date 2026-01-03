В Вашингтоне заявили, что Мадуро предстанет перед судом в США

Заместитель госсекретаря США заявил, что президент Венесуэлы предстанет перед судом. По версии американской стороны, захватившие Мадуро военнослужащие исполняли ордер на его арест

Кристофер Ландау (Фото: Gent Shkullaku / imago-images.de / Global Look Press)

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом. Об этом он сообщил в сосцети X.

«Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления», — отметил Ландау.

Сенатор Майк Ли сообщил, что поговорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио и рассказал, что Мадуро был задержан американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в США. Удары, нанесенные по Венесуэле, по его словам, были направлены на защиту американских военных, которые задерживали Мадуро. «Действия, которые мы наблюдали сегодня вечером, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», — написал Ли в соцсети Х.

CNN напоминает, что администрация США на протяжении нескольких лет заявляла, что Мадуро — преступник, и стремилась привлечь его к ответственности по суду. В 2020 году, в первый президентский срок Дональда Трампа, глава Венесуэлы был обвинен в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина и других преступлениях.

Администрация Трампа предлагала вознаграждение за арест венесуэльского лидера — изначально $15 млн, в начале января 2025 года оно было увеличено до $25 млн, а в августе, после признания группировки «Картель де лос Солес» иностранной террористической организацией, достигло $50 млн. По версии американских властей, Мадуро — лидер этой преступной структуры.

3 января Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США. «Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.