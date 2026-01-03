 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военные США захватили Мадуро⁠,
0

В Вашингтоне заявили, что Мадуро предстанет перед судом в США

Сюжет
Военные США захватили Мадуро
Заместитель госсекретаря США заявил, что президент Венесуэлы предстанет перед судом. По версии американской стороны, захватившие Мадуро военнослужащие исполняли ордер на его арест
Кристофер Ландау
Кристофер Ландау (Фото: Gent Shkullaku / imago-images.de / Global Look Press)

Замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед судом. Об этом он сообщил в сосцети X.

«Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он наконец предстанет перед правосудием за свои преступления», — отметил Ландау.

Сенатор Майк Ли сообщил, что поговорил по телефону с госсекретарем Марко Рубио и рассказал, что Мадуро был задержан американскими военнослужащими для суда по уголовным обвинениям в США. Удары, нанесенные по Венесуэле, по его словам, были направлены на защиту американских военных, которые задерживали Мадуро. «Действия, которые мы наблюдали сегодня вечером, были предприняты для защиты тех, кто исполнял ордер на арест», — написал Ли в соцсети Х.

Трамп анонсировал пресс-конференцию после удара США по Венесуэле
Политика
Дональд Трамп

CNN напоминает, что администрация США на протяжении нескольких лет заявляла, что Мадуро — преступник, и стремилась привлечь его к ответственности по суду. В 2020 году, в первый президентский срок Дональда Трампа, глава Венесуэлы был обвинен в наркотерроризме, сговоре с целью ввоза кокаина и других преступлениях.

Администрация Трампа предлагала вознаграждение за арест венесуэльского лидера — изначально $15 млн, в начале января 2025 года оно было увеличено до $25 млн, а в августе, после признания группировки «Картель де лос Солес» иностранной террористической организацией, достигло $50 млн. По версии американских властей, Мадуро — лидер этой преступной структуры.

Трамп заявил, что США захватили президента Мадуро
Политика
Дональд Трамп

3 января Трамп сообщил, что Мадуро и его жена были задержаны и вывезены из Венесуэлы в рамках операции, проведенной США. «Соединенные Штаты Америки успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру, президенту Николасу Мадуро, который вместе со своей женой был захвачен и вывезен из страны», — написал он.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Николас Мадуро суд США Венесуэла
Материалы по теме
Вице-президент Венесуэлы заявила, что местонахождение Мадуро неизвестно
Политика
Посольство Венесуэлы в России выступило с заявлением из-за агрессии США
Политика
CBS сообщил, что Мадуро был захвачен спецназом «Дельта»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
CNN сообщил о затишье в Каракасе после ударов США и захвата Мадуро Политика, 15:38
РСТ рассказал о ситуации с российскими туристами в Венесуэле Политика, 15:37
Генпрокурор США озвучил список обвинений против Мадуро Политика, 15:33
Колумбия перебросила дополнительные силы на границу с Венесуэлой Политика, 15:26
Хавьер Милей поддержал захват Мадуро американскими силами Политика, 15:14
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 15:05
США захватили Мадуро, он предстанет перед судом. Спецэфир телеканала РБК Политика, 15:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Лучшие игры про искусственный интеллект: чем заняться в праздники Социальная экономика, 15:00
В Эстонии предупредили о риске потерять ЧЕ по фехтованию Спорт, 14:53
Цели ударов США в Венесуэле. Карта Политика, 14:47
Удары США не затронули нефтяную инфраструктуру Венесуэлы Политика, 14:45
МИД призвал США прояснить ситуацию с захватом Мадуро Политика, 14:42
Лукашенко осудил удары США по Венесуэле Политика, 14:32
В ПСЖ сообщили о ходе восстановления Сафонова после перелома руки Спорт, 14:30