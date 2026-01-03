 Перейти к основному контенту
Министр обороны Венесуэлы заявил о готовности к сопротивлению США

Владимир Падрино Лопес
Владимир Падрино Лопес (Фото: Jeampier Arguinzones / dpa / Global Look Press)

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес вопреки сообщениям о своей гибели выступил с обращением к гражданам республики. Запись выступления он опубликовал в телеграм-канале.

Лопес обвинил США в «преступной военной агрессии». Ей, по словам министра, подверглись ряд городов, включая Каракас, а также штаты Миранда, Арагуа и Ла-Гуайра, по которым с военных вертолетов были выпущены ракеты и снаряды, «поразившими городские районы с гражданским населением». «В настоящее время мы собираем информацию о раненых и погибших», — добавил глава военного ведомства республики.

Он также заявил, что Венесуэла выражает «самое решительное осуждение»с целью добиться реакции международного сообщества на нарушение американским правительством Устава ООН и международного права. Министр объявил, что республика намерена оказать сопротивление действиям Вашингтона. «Они напали на нас, но они не сломят нас. Объединившись, солдаты и народ, мы создадим нерушимую стену сопротивления», — сказал он.

На фоне этого Лопес поддержал решение о введении в Венесуэле чрезвычайного положения. «Мы активируем на всей территории страны и в тесном сотрудничестве между военными и полицией полную боеготовность посредством массивного развертывания всех наземных, воздушных, морских, речных и ракетных средств», — сказал чиновник.

В ночь на 3 января в Каракасе прогремели взрывы, после чего часть районов столицы Венесуэлы осталась без электроснабжения. Без света оказалась южная часть города, где находится крупная военная база. Над столицей также были замечены американские вертолеты, включая десантные CH-47. Президент США Дональд Трамп заявил, что военные США захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро

США на фоне произошедшего в последние месяцы усиливали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые в Вашингтоне считают причастными к наркотрафику. 13 декабря Дональд Трамп заявил о планах начать наземные операции в Венесуэле против, по его словам, «плохих людей, которые привозят наркотики». Он отметил, что США уже перекрыли 96% поставок наркотиков по морю и намерены расширить операции на сушу.

Материал дополняется.

