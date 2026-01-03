Эксперты объяснили, что будет после ударов США по Венесуэле

Удары США по Венесуэле могут пойти по иранскому сценарию, когда США вскоре после начала военных действий объявят об их успешном завершении, заявили опрошенные РБК эксперты. Трамп заявил, что США захватили Мадуро и его супругу

Фото: Reuters

Удары Соединенных Штатов по Венесуэле могут продолжить развиваться по сценарию, аналогичному июньской бомбардировке ядерных объектов в Иране, когда за быстрым нанесением ударов следует столь же стремительное заявление о достижении поставленных целей и сворачивании операции, заявил РБК старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

По мнению эксперту, военная операция против латиноамериканской страны может рассматриваться как продолжение «дипломатии с позиции силы», которую неоднократно декларировал президент Дональд Трамп. Однако если прежде давление носило гибридный характер, сочетая угрозы и демонстрацию военной мощи, то теперь «гибридность никуда не делась, но возросла концентрация этого давления», пояснил он. Кошкин напомнил, что согласно утечкам американских СМИ, Мадуро якобы согласился покинуть пост президента Венесуэлы, но с отсрочкой в несколько лет. «Трампа, видимо, это не устроило, ему были нужны результаты уже сейчас», — предположил эксперт в комментарии РБК.

Ранним утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели взрывы. МИД страны заявил о «серьезной военной агрессии со стороны США». Американский телеканал CBS News со ссылкой на источники в администрации сообщает, что президент Дональд Трамп санкционировал удары по целям на территории Венесуэлы, включая военные объекты. В ответ президент Николас Мадуро ввел в стране режим чрезвычайного положения. По данным местного издания Efecto Cocuyo, взрывы прогремели рядом с военной базой Форт-Тиуна и в районе Ла-Карлота, где расположены ключевые военные объекты: штаб-квартира Министерства обороны, командование армии, авиабаза Генералиссимо де Миранда и военный аэропорт. В центре Каракаса, недалеко от президентского дворца Мирафлорес, замечена бронетехника. Позже Трамп сообщил, что Мадуро и его супруга были захвачены и вывезены из страны, а также анонсировал пресс-конференцию на 11:00 по местному времени (19:00 мск). Замгоссекретаря США Кристофер Ландау заявил, что венесуэльский лидер «предстанет перед правосудием за свои преступления».

Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец заявил РБК, что Мадуро — лишь одно из звеньев в системе власти в Венесуэле. «Высшее военное руководство Венесуэлы также прекрасно понимает, что ему будет некуда деться, если весь расклад поменяется. Можно было бы убрать Мадуро и оставить военных у руля правления, но Трамп уже сделал шаг, который сложно отыграть назад, объявив, что армия Венесуэлы — часть наркокартеля», — заявил Хейфец.

Эксперт также считает, что начавшаяся атака на Венесуэлу не означает, что переговоры зашли в тупик. «Боевые действия вполне могут идти одновременно с переговорами. Такое случалось не раз. Классический пример — Вьетнамская война. Более того, боевые действия — это аргумент на переговорах», — заявил эксперт. По его мнению, о новом этапе эскалации можно будет говорить, если в ближайшие часы начнется расширение волны ударов по другим объектам военной инфраструктуры Венесуэлы и подготовка к высадке десанта.

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, в свою очередь, отметил, что в администрации США исходят из того, что для того, чтобы одержать победу в какой-либо военной кампании, достаточно нейтрализовать политическое руководство другой страны. «Как только это руководство нейтрализовано в той или иной степени, сопротивление падает», — пояснил эксперт в беседе с РБК. Он напомнил, что аналогичная ситуация произошла после госпереворота в Чили в 1973 году, когда был убит президент страны Сальвадор Альенде, а новым лидером стал Аугусто Пиночет. Схожим образом, по словам Васильева, в 1989 году США свергли и фактического лидера Панамы Мануэля Антонио Норьегу Морено. Эксперт также предположил, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, которому Трамп еще в октябре разрешил проводить тайные операции в Венесуэле, могло найти слабое звено в политическом руководстве республики, которое и «сдало» Мадуро.

По мнению Васильева, США могут опираться на венесуэльскую оппозицию, с которой команда Трампа взаимодействовала еще со времен его первого президентского срока, при формировании переходного правительства. Не исключено, что его возглавит лауреат Нобелевской премии мира Мария Корина Мачадо, но полноценным переформатированием структуры власти в Венесуэле займутся другие люди, подобранные правительством США, предположил американист.

«Плюс к этому завтра на плечах этой новой власти придут крупные американские корпорации, которые захватят командные высоты в экономике, будь то нефть, газ или другие природные ресурсы. И после этого со страной можно сделать все, что угодно. Правительство Мадуро было последним рубежом, не пускавшим американские корпорации, — заявил Васильев. — Ради этого бизнесмен Трамп все игры и начинает. Ему важно не сменить ориентацию власти, хотя это и может лежать на поверхности. Для него главное — встроить венесуэльскую экономику в американские экономические интересы, тем более что география это позволяет».

«То, что мы сейчас наблюдаем, это совершенно новый этап в венесуэльском кризисе. США в итоге нанесли удары по военным и гражданским объектам на территории Венесуэлы. Тем не менее вполне возможно, что переговоры и торг будут продолжаться. Другое дело, что ставки этих приговоров явно станут значительно выше», — заявил РБК директор Института Латинской Америки РАН Дмитрий Розенталь.

По его оценкам, пока сложно судить, как будет развиваться ситуация дальше. «Мы не знаем, что произойдет, когда в Каракасе закончится ночь, как дальше будут американцы действовать, и в чем их задача с точки зрения военных целей. Не исключено, что США могут вести переговоры не только с венесуэльским правительством, но и с венесуэльской армией с целью найти какую-то брешь и раскол в венесуэльских вооруженных силах», — добавил Розенталь. При этом, по его мнению, венесуэльская оппозиция не способна консолидироваться на фоне эскалации. «Она не обладает ресурсами, которые могут сделать ее важным участником этой конфронтации. Поэтому, с моей точки зрения, венесуэльская оппозиция в данном случае находится на периферии», — добавил эксперт.

Почему США решились на военную операцию

Кошкин предположил, что, принимая решение о проведении военной операции, США исходили из оценки слабости Венесуэлы. «Действительно, у Венесуэлы, как любит говорить Трамп, «нет карт» — даже союзников нормальных нет в регионе. Максимум, что они могут сделать, это осудить и выразить политическое порицание», — отметил Кошкин.

Что касается военной помощи для Венесуэлы, Хейфец считает, что Россия в этом плане уже сделала все, что могла: поставила систему противовоздушной обороны, некоторую часть стрелкового оружия и тяжёлой военной техники. «Что касается отправки военнослужащих, даже Сирия была ближе, и то это было проблематично. И о каких военнослужащих может идти речь? Тех, кто будет сидеть, управлять комплексами С-400? Тогда это будет означать прямое военное столкновение США. А мы вряд ли к этому сейчас готовимся. Поэтому я думаю, что российских военнослужащих мы в Венесуэле точно не увидим», — заключил эксперт.

В МИД России назвали действия США «вооруженной агрессией» против Венесуэлы, выразив глубокую озабоченность и осуждение. «Латинская Америка должна оставаться зоной мира, какой она провозгласила себя в 2014 году. А Венесуэле должно быть гарантировано право самой определять свою судьбу без какого-либо деструктивного, тем более военного вмешательства извне», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. 11 декабря состоялся телефонный разговор Мадуро с российским президентом Владимиром Путиным. Российский лидер «подтвердил поддержку курса правительства Мадуро, направленного на защиту национальных интересов и суверенитета в условиях растущего внешнего давления». Кроме того, лидеры обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений «в русле вступившего в силу в ноябре 2025 года договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве». Этот документ предполагает развитие сотрудничества двух стран в гуманитарной, финансовой и энергетической сферах. Согласно ст. 14 договора, стороны намерены также совершенствовать связи в сфере обороны — «в областях, представляющих взаимный интерес, рассматривая их в качестве важной составляющей поддержания региональной и глобальной безопасности».

Как операция скажется на внутриполитической ситуации в США

Сиюминутный медийный «допинг» от агрессивных действий может обернуться для администрации Трампа долгосрочными потерями, особенно накануне промежуточных выборов 2026 года, считает Кошкин. Значительная часть американского электората, включая сторонников Трампа, негативно относилась к перспективам операции в Венесуэле.

Согласно декабрьскому опросу Квиннипэкского университета, 63% американцев выступают против военных действий в Венесуэле (среди демократов этот показатель составляет 89%, среди республиканцев — 33%). Лишь 25% респондентов заявили о поддержке возможной операции. Правда, согласно ноябрьскому исследованию CBS News и YouGov, боевые действия поддержали уже 30% опрошенных.

Вместе с тем эксперт обращает внимание на парадокс: Трамп, изначально позиционировавший себя как изоляционист, теперь действует в духе неоконсерваторов или даже либеральных интервенционистов, демонстрируя политическую непоследовательность. По мнению Кошкина, начало открытого конфликта — крайне недальновидный политический ход, тогда как стратегически выгоднее было бы поддерживать неопределенность.

По мнению аналитика, хотя Трамп и стремится к формированию определенного политического наследия, удары по Венесуэле выглядят как отчаянный и рискованный маневр, к которому он прибег, исчерпав другие инструменты давления. «Было впечатление, что у Трампа есть некая стратегия и таинственная логика. Но сейчас, по всей видимости, он руководствовался желанием чем-то удивить, — резюмирует Кошкин. — И выбрал самую рискованную стратегию».