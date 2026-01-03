Часть Каракаса осталась без света после взрывов

Фото: Reuters

Несколько районов Каракаса обесточены на фоне взрывов, прозвучавших утром в столице Венесуэлы, передает CNN. Reuters передает, что без света осталась часть города на юге, где рядом расположена крупная военная база.

Над городом летят неопознанные вертолеты. На публикуемых кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал наземную операцию в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро покинуть пост.

13 декабря Дональд Трамп заявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле и по «плохим людям, которые привозят наркотики». Он подчеркнул, что США уже «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь США намерены перейти к операциям на суше.

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков.

Материал дополняется.