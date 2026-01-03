 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Часть Каракаса осталась без света после взрывов

Фото: Reuters
Фото: Reuters

Несколько районов Каракаса обесточены на фоне взрывов, прозвучавших утром в столице Венесуэлы, передает CNNReuters передает, что без света осталась часть города на юге, где рядом расположена крупная военная база.

Над городом летят неопознанные вертолеты. На публикуемых кадрах видны вертолеты CH-47, стоящие на вооружении армии США.

Президент США Дональд Трамп ранее допускал наземную операцию в Венесуэле на фоне попыток заставить президента Николаса Мадуро покинуть пост.

Трамп объявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле
Политика

13 декабря Дональд Трамп заявил о скором начале наземных ударов по Венесуэле и по «плохим людям, которые привозят наркотики». Он подчеркнул, что США уже «избавились от 96% наркотиков, поступающих по воде», и теперь США намерены перейти к операциям на суше. 

В последние месяцы США наращивали военное присутствие в Карибском бассейне. С сентября американские силы начали наносить удары по судам, которые, по утверждению Вашингтона, причастны к перевозке наркотиков.

Материал дополняется.

