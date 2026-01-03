Над Россией ночью сбили 22 беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны России в ночь на 3 января уничтожили 22 украинских беспилотника над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщила пресс-служба Минобороны.

Так, 12 БПЛА сбито над территорией Крыма, шесть дронов — над территорией Краснодарского края, два — над Ростовской областью, по одному беспилотнику — над Адыгеей и акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что силы ПВО отразили атаки БПЛА в четырех районах. По предварительным данным, никто не пострадал. «С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах», — написал он.

Режим опасности атаки дронов ночью также объявляли во всех регионах Северного Кавказа. Об этом сообщали в пресс-службе регионального управления МЧС по Дагестану.

Вводились временные дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. К утру 3 января в аэропортах Краснодара и Волгограда также сняли запреты на полеты, сообщили в пресс-службе Росавиации.