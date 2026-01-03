Во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА

Режим опасности атаки дронов объявили во всех регионах Северного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС по Дагестану.

«Опасность атаки БПЛА на территории Северного Кавказа <...> По возможности оставайтесь дома», — говорится в сообщении.

В частности, беспилотная опасность была объявлена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков в телеграм-канале. Он предупредил, что в регионе местами возможно замедление мобильного интернета.

Аналогичное заявление сделал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «В республике введен режим беспилотной опасности», — написал он, призвав жителей сохранять спокойствие.

В ночь на 3 января также вводились дополнительные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Геленджика. Об этом сообщили в Росавиации. Позже они были сняты.