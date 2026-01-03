Власти Ирана рассказали о неудавшемся теракте во время протестов

Вооруженный боевик пытался совершить террористический акт в провинции Кум в центре Ирана в разгар протестов, заявил заместитель губернатора этой провинции Мортаза Хейдари. Его слова передает агентство Tasnim.

«Граната случайно взорвалась у него в руках, что привело к его гибели», — сказал Хейдари.

По его словам, «некоторые стремятся посеять хаос во всем Иране» в результате «действий врагов Ирана, в особенности президента США и премьер-министра Израиля».

Агентство пишет, что на северо-востоке страны протесты стали приобретать характер беспорядков и погромов. Так, на улицы Борджнурд вышли около 100 человек, они перекрывали дорожные полосы, препятствуя транспортному движению в городе.

Иранский портал Fars отмечает, что демонстранты чаще стали вступать в столкновения с полицией и выкрикивать антиправительственные лозунги. Некоторые из протестующих вооружены холодным или огнестрельным оружием, а также коктейлями Молотова, говорится в статье.

Протесты начались на базаре в Тегеране 28 декабря. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города. По информации The Wall Street Journal, в ходе столкновений погибли пять человек. Посольство России призвало граждан в Иране избегать протестов.

30 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел начать диалог с протестующими, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем».