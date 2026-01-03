 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Власти Ирана рассказали о неудавшемся теракте во время протестов

Вооруженный боевик пытался совершить террористический акт в провинции Кум в центре Ирана в разгар протестов, заявил заместитель губернатора этой провинции Мортаза Хейдари. Его слова передает агентство Tasnim.

«Граната случайно взорвалась у него в руках, что привело к его гибели», — сказал Хейдари.

По его словам, «некоторые стремятся посеять хаос во всем Иране» в результате «действий врагов Ирана, в особенности президента США и премьер-министра Израиля».

Агентство пишет, что на северо-востоке страны протесты стали приобретать характер беспорядков и погромов. Так, на улицы Борджнурд вышли около 100 человек, они перекрывали дорожные полосы, препятствуя транспортному движению в городе.

Иранский портал Fars отмечает, что демонстранты чаще стали вступать в столкновения с полицией и выкрикивать антиправительственные лозунги. Некоторые из протестующих вооружены холодным или огнестрельным оружием, а также коктейлями Молотова, говорится в статье.

Трамп заявил о готовности «прийти на помощь» протестующим в Иране
Политика
Дональд Трамп

Протесты начались на базаре в Тегеране 28 декабря. Изначально на улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные действиями правительства в связи с резким падением курса валюты и стремительным ростом цен. Впоследствии демонстрации распространились и на другие иранские города. По информации The Wall Street Journal, в ходе столкновений погибли пять человек. Посольство России призвало граждан в Иране избегать протестов.

30 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел начать диалог с протестующими, «чтобы правительство могло приложить все свои силы для решения проблем».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Иран протесты теракт
Материалы по теме
Посольство России призвало граждан в Иране избегать протестов
Общество
Трамп заявил о готовности «прийти на помощь» протестующим в Иране
Политика
Tasnim сообщил, что протестующие в Иране подожгли Коран
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Власти Ирана рассказали о неудавшемся теракте во время протестов Политика, 03:16
15 добрых фотографий года. Фотогалерея Общество, 03:05 
Израиль обвинил Мамдани в подливании «антисемитского бензина» в огонь Политика, 02:34
ОАЭ вывели своих военных из Йемена Политика, 01:55
Умер сыгравший в «Докторе Живаго» актер Андрей Хорошев Общество, 01:31
Во всех регионах Северного Кавказа объявили опасность атаки БПЛА Политика, 01:10
Посольство России выразило протест из-за праздника в Вене в честь Бандеры Политика, 00:33
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
WSJ назвала последствия для экономики Украины из-за «осады» Одессы Политика, 00:19
Пострадавшего при атаке ВСУ в Хорлах ребенка привезут на лечение в Москву Политика, 02 янв, 23:36
Зеленский предложил сменить министра обороны Украины Политика, 02 янв, 23:02
ФБР сообщило о предотвращении теракта в США в канун Нового года Политика, 02 янв, 22:32
В Чечне опровергли «новые сплетни» о госпитализации Кадырова Политика, 02 янв, 21:48
Как работают люди разных профессий в Новый год. Репортаж телеканала РБК Общество, 02 янв, 21:43
Зеленский подписал указы о назначении Буданова и Иващенко Политика, 02 янв, 21:36