Посольство России призвало граждан в Иране избегать протестов

Обстановка в Тегеране, Иран (Фото: Majid Asgaripour / West Asia News Agency / Reuters)

Посольство России в Иране прокомментировало ситуацию в стране в связи с акциями протеста, которые продолжаются уже пятый день. Дипломаты сообщили, что в некоторых провинциях проходят протесты, связанные с экономическими трудностями. При этом, по их словам, обычная жизнь идет своим чередом, а связь, интернет и государственные услуги функционируют нормально.

В посольстве отметили, что на улицах усилены меры безопасности полицией, а также фиксируются отдельные стычки протестующих с правоохранителями. Дипломаты призвали российских граждан в Иране соблюдать разумные меры предосторожности: избегать массовых скоплений людей, не поддаваться на возможные провокации и воздержаться от фото- и видеосъемки до нормализации обстановки. Все российские загранучреждения работают в штатном режиме.

Протесты в Иране начались 28 декабря на главном базаре Тегерана. На улицы вышли владельцы магазинов и студенты, недовольные резким падением курса национальной валюты и стремительным ростом цен. По данным Всемирного банка, в октябре продовольственная инфляция в стране достигла 64,2%, что является одним из самых высоких показателей в мире. С июня, после начала войны с Израилем, иранский риал потерял около 60% своей стоимости, а в день начала протестов обновил исторический минимум.

Впоследствии демонстрации распространились на другие города. По сообщениям местных СМИ, в городе Лордеган протестующие забрасывали камнями административные здания и мессенджеры, полиция применяла слезоточивый газ. По неподтвержденной информации западных изданий, в ходе столкновений погибли несколько человек. 30 декабря президент Ирана Масуд Пезешкиан поручил министру внутренних дел начать диалог с протестующими для решения проблем. На фоне кризиса подал в отставку глава Центрального банка страны Мохаммад Фарзин.