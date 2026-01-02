Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Фото
Во время ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На фотографиях, которые он опубликовал, видно пострадавшее здание коммерческого объекта. Также на снимках — жилые многоквартирные дома. Там выбило стекла. Гладков сообщил, что во время обстрела в 40 квартирах в трех домах выбило окна. Также осколки повредили семь машин.
При ударе пострадали две женщины. Они были госпитализированы.
