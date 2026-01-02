Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Фото

Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegramvvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram Фото: vvgladkov / Telegram

Во время ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На фотографиях, которые он опубликовал, видно пострадавшее здание коммерческого объекта. Также на снимках — жилые многоквартирные дома. Там выбило стекла. Гладков сообщил, что во время обстрела в 40 квартирах в трех домах выбило окна. Также осколки повредили семь машин.

При ударе пострадали две женщины. Они были госпитализированы.