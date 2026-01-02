 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Последствия ракетного удара ВСУ по центру Белгорода. Фото

Появились фото последствий ракетного удара ВСУ по центру Белгорода
Военная операция на Украине

Фото: vvgladkov / Telegram
Во время ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали здания, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. На фотографиях, которые он опубликовал, видно пострадавшее здание коммерческого объекта. Также на снимках — жилые многоквартирные дома. Там выбило стекла. Гладков сообщил, что во время обстрела в 40 квартирах в трех домах выбило окна. Также осколки повредили семь машин.

При ударе пострадали две женщины. Они были госпитализированы.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Белгород ракетный удар ВСУ пострадавшие
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
