В результате атак ВСУ по Белгородской области ранены три мирных жителя

Фото: vvgladkov / Telegram

В результате атак Вооруженных сил Украины по Белгородской области ранены три мирных жителя и серьезно повреждена гражданская инфраструктура. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Белянка Шебекинского округа дрон атаковал движущийся автомобиль, в результате чего ранения получили мужчина и женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших в сопровождении бойцов спецподразделения «БАРС-Белгород» доставили в больницу № 2 Белгорода, их автомобиль сгорел.

Ранее в результате ракетного удара по центру Белгорода пострадали две женщины. Одну госпитализировали с черепно-мозговой травмой и баротравмой, вторую доставили в больницу с осколочным ранением предплечья. Третья женщина, также получившая баротравму, впоследствии отказалась от госпитализации после оказания помощи на месте, уточнил губернатор.

Осколками были выбиты окна в частном доме и примерно в 40 квартирах трех многоквартирных домов. Повреждены кровля и фасад коммерческого здания, осколками также разбиты семь припаркованных автомобилей. На месте работали все экстренные службы.

Перед атакой, в 10:22, власти региона объявили о ракетной опасности в Белгороде и прилегающих районах, призвав жителей укрыться в подвалах. Отбой был дан в 10:37.