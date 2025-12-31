Три мирных жителя пострадали при атаке на Белгородскую область

Трое мирных жителей ранены в результате атаки на Шебекинский округ Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы», — говорится в сообщении.

Врачи оказали нужную помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

В результате «прилета боеприпаса» выбиты окна, повреждены крыши и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках, добавил Гладков. Одно домовладение частично разрушено. Кроме того, повреждены 4 автомобиля и линия электропередачи.

Материал дополняется