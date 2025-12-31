 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три мирных жителя пострадали при атаке на Белгородскую область

Сюжет
Военная операция на Украине

Трое мирных жителей ранены в результате атаки на Шебекинский округ Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«В Шебекинском округе пострадали три мирных жителя. В поселке Маслова Пристань двое мужчин и одна женщина получили баротравмы», — говорится в сообщении.

Врачи оказали нужную помощь на месте. От госпитализации пострадавшие отказались.

В результате «прилета боеприпаса» выбиты окна, повреждены крыши и заборы в 23 частных домах и трех хозяйственных постройках, добавил Гладков. Одно домовладение частично разрушено. Кроме того, повреждены 4 автомобиля и линия электропередачи.

Спор Таиланда и Камбоджи: за что воюют и почему Трамп не смог их помирить
База знаний
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Материал дополняется

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Персоны
Софья Полковникова
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Рекорд за 34 года. Почему рубль укрепился к доллару вопреки прогнозамПодписка на РБК, 09:00
«Мир обещает деньги»: альтернативные финансовые прогнозы на 2026 год Инвестиции, 09:00
Чужая семья — потемки: в кино выходит «Отец мать сестра брат» Life, 09:00
Чем заняться дома на каникулах: Уэс Андерсон, дочь Муссолини и пираты Стиль, 09:00
За ночь над Россией сбили 86 беспилотников Политика, 08:57
Три мирных жителя пострадали при атаке на Белгородскую область Политика, 08:48
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Губернатор Калужской области рассказал о деталях отражения атаки дронов Политика, 08:27
Сало из кокоса и никакой тревоги: планы героев «РБК Визионеры» на 2026-й Стиль, 08:00
Артемьев триллионами долларов оценил потери России на занижении цен Экономика, 07:57
Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год Политика, 07:38
Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России Политика, 07:10
Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав» Политика, 07:02
Reuters сообщил об убытках поставщиков нефти из России из-за скидок Экономика, 06:32