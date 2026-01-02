Гладков сообщил о ракетном ударе ВСУ по центру Белгорода

Из-за ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две мирные жительницы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, одну женщину отправили в областную клиническую больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма». Вторую пострадавшую доставляют в городскую больницу № 2. У нее осколочное ранение предплечья.

Также в результате обстрела пострадали жилые здания. Так, в частном доме, а также в порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов выбиты окна. Повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколки повредили семь машин.

Материал дополняется