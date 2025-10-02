Премьер Польши заявил об инциденте близ порта в Балтийском море

Подробности Туск не привел. По его словам, инциденты в Балтийском море происходят «почти ежедневно». В МВД Польши заявили, что накануне заметили катер близ газопровода и назвали судно российским

Дональд Туск (Фото: Dawid Zuchowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

В Польше произошел неустановленный инцидент около порта Щецин на побережье Балтийского моря, заявил премьер-министр страны Дональд Туск на встрече с европейскими лидерами в Копенгагене, где обсуждался ряд «гибридных атак». Об этом сообщает Polskie Radio.

«Сейчас у нас произошел еще один инцидент недалеко от порта Щецин», — сказал Туск.

По его утверждению, случай связан с «российскими подразделениями», подробности премьер не уточнил. По его словам, инциденты в Балтийском море происходят «почти ежедневно».

Пресс-секретарь МВД Польши Каролина Галецкая сообщила, что в рано утром в среду, 1 октября, произошел инцидент близ газопровода: в 300 м от него, по ее словам, заметили катер. Судно она назвала российским, передает PAP. Как рассказала Галецкая, с катером связались пограничники и потребовали покинуть эту зону, судно требование выполнило.

Ранее, 10 сентября, Туск заявил, что страна находится на грани открытого конфликта с момента окончания Второй мировой войны, сообщает агентство Reuters. Это заявление последовало после инцидента со сбитыми над Польшей дронами, в котором Варшава обвинила Россию. Туск отметил, что, хотя у него нет оснований утверждать о неизбежности войны, ситуация стала гораздо опаснее, чем прежде.

Министерство обороны России в ответ заявило, что цели для поражения на территории Польши не планировались. Глава МИДа Сергей Лавров указал, что дальность полета беспилотников не позволяла им достичь польских границ из России.

Лавров также выступил в ООН, где выразил обеспокоенность России заявлениями некоторых стран ЕС и НАТО о возможности третьей мировой войны. Министр подчеркнул, что такие заявления подрывают международные усилия по поиску баланса интересов.