Польша направила достаточно денег на военные расходы, включая закупки оружия, но мало — на защиту населения и обновление убежищ. По оценке FT, к настоящему времени в них могут разместиться лишь 3% населения страны

Фото: fotohuta / Shutterstock

Польша занимает первое место в НАТО по военным расходам (почти 5% ВВП), но правительство мало инвестировало в обновление убежищ и прочую оборонную инфраструктуру. Это «огромная проблема», заявил Financial Times (FT) Славомир Ценцкевич, глава управления национальной безопасности Польши и ключевой советник президента Кароля Навроцкого.

«Нам действительно необходимо повысить устойчивость гражданского населения <…>. В последние годы Польша сосредоточилась на модернизации вооруженных сил и забыла об этом», — сказал Ценцкевич.

FT напоминает, что с 2026 года власти Польши обяжут застройщиков выделять место для бомбоубежищ в большинстве новых зданий. Кроме того, правительство Дональда Туска выделило 16 млрд злотых (€3,8 млрд) из бюджета на строительство приютов. Города, включая Варшаву, также направляют собственные средства на модернизацию и расширение существующей инфраструктуры для защиты населения.

Однако к настоящему времени, как отмечает газета, большинство польских убежищ находится в плачевном состоянии: многие из них построены еще в эпоху соцлагеря, пригодными для использования по назначению признаны только около 1 тыс. Этого хватит, чтобы защитить лишь не более 3% населения Польши. Для сравнения, в финских убежищах может разместиться минимум 80% населения страны, разъясняет FT. При этом население Польши примерно в шесть раз больше, чем Финляндии.



Отставной польский генерал Ярослав Громадзиньский в беседе с FT поддержал действия польских властей. По его словам, даже если закон не идеален, то «по крайней мере дает шанс начать».

«Мы увеличили размеры наших городов, не задумываясь о защите людей в кризисной ситуации», — посетовал генерал, добавив, что защита гражданского населения «не так проста и быстра, как закупка оружия».

Участники рынка, однако, не согласились с пессимистичными оценками властей относительно перспектив модернизации. Исполнительный директор ведущего финского поставщика взрывозащитных дверей и систем вентиляции убежищ Temet Юха Симола отметил, что «не сказал бы, что Польша сильно опоздала». Польская строительная компания Atlas Ward ранее создала с Temet совместное предприятие.

«Однако очень хорошо, что она наконец-то проснулась», — добавил Симола. Он также отметил, что на создание убежищ для размещения всего населения Польши уйдет много времени.

Власти России неоднократно подчеркивали, что у страны нет причин и интереса воевать с государствами НАТО, в том числе с Польшей. По мнению российского президента Владимира Путина, цель тех, кто пытается «разжечь российскую угрозу» среди собственного населения, — «вымогательство дополнительных денег у налогоплательщиков».