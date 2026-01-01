 Перейти к основному контенту
Зеленский рассказал, чего хочет Украина

Зеленский: Украина хочет мира, но не любой ценой
Киев хочет мира, но не любой ценой, заявил президент. «Значит ли это, что мы готовы сдаться? Тот, кто так думает, сильно ошибается», — подчеркнул украинский лидер

Украина хочет мира, но не любой ценой, заявил президент Владимир Зеленский в новогоднем поздравлении украинцев.

«Мы хотим окончания войны, но не окончания Украины. Устали ли мы? Сильно. Значит ли это, что мы готовы сдаться? Тот, кто так думает, сильно ошибается», — подчеркнул украинский лидер.

Киеву было непросто изменить градус в отношениях с США, сказал Зеленский, отметив, что ему все же удалось донести до американского президента Дональда Трампа, что без Украины ничего не выйдет.

«Скажу честно: было совсем непросто добиться такого изменения градуса в отношениях Украины и Соединенных Штатов. От первой [встречи] в Овальном кабинете и всех «острых углов» в нем до разговора в Мар-а-Лаго, который показал: без Украины ничего не получится», — пояснил он.

Президент также заявил, что его подпись будет стоять только под «сильным соглашением». Украинский лидер упомянул Будапештский меморандум и минские соглашения, подчеркнув, что подобные документы Киев не устроят.

«Моя подпись будет стоять под сильным соглашением. И именно об этом сейчас каждая встреча, каждый звонок, каждое решение», — добавил он.

С какими позициями по миру Россия, Украина, США и Европа вошли в 2026 год
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Зеленский не исключил, что для утверждения мирной сделки понадобится референдум. «Этот мир украинцы должны одобрить», — убежден он.

Президент сообщил, что мирное соглашение готово на 90%. «Остается десять. И это гораздо больше, чем просто цифры. Это десять процентов, в которых действительно все», — пояснил он. Зеленский исключил вывод украинских войск из Донбасса.

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявлял, что Москва готова и хочет завершить конфликт мирным путем на основе тех принципов, которые были изложены летом прошлого года и «при устранении первопричин, которые привели к этому кризису».

Он отмечал, что Трамп «предпринимает серьезные усилия» для прекращения конфликта и делает это «искренне». По его словам, к Москве обращались с просьбой «пойти на определенные компромиссы», это «непростые решения», но она согласилась. «Говорить о том, что мы что-то отвергаем, абсолютно некорректно и не имеет под собой никаких оснований», — говорил Путин. России «очень бы хотелось, чтобы мы в следующем году жили в условиях мира и без всяких военных конфликтов», утверждал он.

