Военная операция на Украине⁠,
0

Welt узнал о желании двух стран направить тысячи миротворцев на Украину

Welt: Британия и Франция готовы отправить на Украину до 15 тыс. миротворцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Лондон и Париж не планируют получать мандат ООН для ввода миротворцев на Украину, утверждает Welt. Москва предупреждала о неприемлемости размещения военных из стран НАТО
Фото: Dan Kitwood / Getty Images
Фото: Dan Kitwood / Getty Images

Великобритания и Франция разработали планы по размещению на линии соприкосновения между Россией и Украиной вооруженных сил, которые будут следить за выполнением условий перемирия, сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на дипломатические источники.

Эти военнослужащие были бы готовы при необходимости вступить в бой, отмечает издание. Речь идет о развертывании контингента от 10 до 15 тыс. человек в течение первых шести месяцев в зависимости от количества государств, участвующих в инициативе.

Франция и Великобритания намерены участвовать в наблюдении за прекращением огня даже без мандата ООН и Евросоюза, для них было бы достаточно приглашения Украины, утверждают источники Welt.

С какими позициями по миру Россия, Украина, США и Европа вошли в 2026 год
Политика
Фото:Roman Pilipey / Getty Images

Отправить миротворческий контингент на Украину после завершения военного конфликта с Россией готовы Франция, Германия, Турция и Великобритания, говорил несколько дней назад советник офиса украинского президента Михаил Подоляк.

Пункт о гарантиях для Украины есть в мирном плане из 20 пунктов, который Киев обсуждал с Вашингтоном. По словам Зеленского, также предполагается, что международные силы будут мониторить линию соприкосновения.

Власти России категорически против любого плана, подразумевающего размещение на украинской территории военных из стран НАТО. «Призываем Лондон отказаться от рискованных и малопродуманных геополитических гамбитов, и, по крайней мере, не мешать кропотливой работе российских и американских переговорщиков», — сказала в августе представитель МИДа Мария Захарова.

Президент Владимир Путин назвал иностранные войска, которые могут прибыть в соседнюю страну, законной целью для поражения. Он считает, что в случае достижения урегулирования в размещении на Украине миротворцев нет смысла.

Читайте РБК в Telegram.

Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Великобритания Франция Украина
