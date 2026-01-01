Медведев сравнил удар по кафе в Хорлах с действиями фашистов в Хатыни

Фото: SALDO_VGA / Telegram

Атака ВСУ на кафе и гостиницу в Херсонской области, в результате которой погибли несколько десятков людей, сравнима с действиями фашистов в Хатыни в 1943 году. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

«Зверство. Подлость. Цинизм. Словарь нормального человека слишком беден, чтобы дать определение», — сказал Медведев. Он провел параллель с тем, как в марте 1943 года фашисты сожгли Хатынь. «И в эту новогоднюю ночь в Херсонской области похожим образом умышленно и жестоко убили мирных людей», — заявил зампред Совбеза.

22 марта 1943 года карательный отряд немецкой вспомогательной полиции (118-й шутцманшафт-батальон, состоявший в основном из украинских коллаборационистов, и особый батальон СС «Дирлевангер») окружил белорусскую деревню Хатынь. Все население — 149 человек, включая 75 детей, — было согнано в сарай, который затем подожгли. Тех, кто пытался вырваться из огня, расстреливали на месте. Деревня была полностью уничтожена. В 1969 году на месте трагедии был открыт мемориальный комплекс.

В ночь на 1 января беспилотники атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы на черноморском побережье Херсонской области. Как заявил губернатор региона Владимир Сальдо, мирные жители встречали там Новый год. Для атаки использовались три беспилотника, один из которых нес зажигательную смесь, вызвавшую сильный пожар. Полностью потушить огонь удалось лишь к утру.

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

По последним данным, в результате удара погибли 24 человека, среди них есть ребенок. Более 50 человек получили ранения. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов сообщил, что шесть пострадавших, включая детей, находятся в тяжелом состоянии. 2 и 3 января в регионе объявили траурными днями.