МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной
Атака беспилотников на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь была спланирована заранее, заявили в Министерстве иностранных дел России.
«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — написало внешнеполитическое ведомство в телеграм-канале.
Как ранее сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, удар был нанесен около полуночи 1 января с помощью трех беспилотников, один из которых нес зажигательную смесь, вызвавшую сильный пожар.
По последним данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребенка. Более 50 человек получили ранения, шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии.
Следственный комитет России возбудил по факту атаки уголовное дело о террористическом акте. Пожар на месте происшествия удалось потушить к утру.
