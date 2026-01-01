 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

МИД заявил, что атака дронов в Херсонской области была спланированной

МИД: атака дронов на кафе и гостиницу в Херсонской области была спланированной
Сюжет
Военная операция на Украине

Атака беспилотников на кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области в новогоднюю ночь была спланирована заранее, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«Нет сомнений, что атака была спланирована заранее, БПЛА целенаправленно били по месту скопления мирных граждан в момент празднования Нового года», — написало внешнеполитическое ведомство в телеграм-канале.

Фото: SALDO_VGA / Telegram
Как ранее сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, удар был нанесен около полуночи 1 января с помощью трех беспилотников, один из которых нес зажигательную смесь, вызвавшую сильный пожар.

По последним данным, в результате атаки погибли 24 человека, включая ребенка. Более 50 человек получили ранения, шестеро пострадавших, в том числе дети, находятся в тяжелом состоянии.

Следственный комитет России возбудил по факту атаки уголовное дело о террористическом акте. Пожар на месте происшествия удалось потушить к утру.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Херсонская область атака дронов МИД беспилотники
