В Курской области из-за атаки дронов повреждены пять домов
В новогоднюю ночь дроны атаковали хутор Фонов в Рыльском районе в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
По его словам, в результате прилетов повреждены окна в пяти частных домах. Обошлось без жертв и травм. Жители этих домов провели ночь у родственников.
Хинштейн пообещал, что всем пострадавшим помогут с восстановлением жилья. На место уже выехала комиссия для фиксации повреждений, и в ближайшее время к работе приступят ремонтные бригады. Губернатор призвал всех жителей области сохранять бдительность и не пренебрегать мерами безопасности.
За минувшую ночь средства ПВО перехватили 168 беспилотников в регионах России. Больше всего дронов — 61 — ликвидировали над Брянской областью. Также системы ПВО работали над Краснодарским краем: там сбито 25 дронов. Над акваторией Азовского моря уничтожили 24 беспилотника, а над Тульской областью — 23. Атаке также подвергся Крым — там сбили 16 БПЛА. Над Московским регионом перехватили 12 дронов, а над Калужской — семь.
