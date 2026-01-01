 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Курской области из-за атаки дронов повреждены пять домов

Хинштейн: в Курской области пять домов повреждены из-за атаки ВСУ в Новый год
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Hinshtein / Telegram
Фото: Hinshtein / Telegram

В новогоднюю ночь дроны атаковали хутор Фонов в Рыльском районе в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.

По его словам, в результате прилетов повреждены окна в пяти частных домах. Обошлось без жертв и травм. Жители этих домов провели ночь у родственников.

Хинштейн пообещал, что всем пострадавшим помогут с восстановлением жилья. На место уже выехала комиссия для фиксации повреждений, и в ближайшее время к работе приступят ремонтные бригады. Губернатор призвал всех жителей области сохранять бдительность и не пренебрегать мерами безопасности.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

За минувшую ночь средства ПВО перехватили 168 беспилотников в регионах России. Больше всего дронов — 61 — ликвидировали над Брянской областью. Также системы ПВО работали над Краснодарским краем: там сбито 25 дронов. Над акваторией Азовского моря уничтожили 24 беспилотника, а над Тульской областью — 23. Атаке также подвергся Крым — там сбили 16 БПЛА. Над Московским регионом перехватили 12 дронов, а над Калужской — семь.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
атака дронов беспилотники Александр Хинштейн Курская область
Материалы по теме
В Курской области при атаке дронов погиб велосипедист
Общество
После атаки ВСУ около 5 тыс. жителей Курской области остались без света
Политика
Женщина пострадала при атаке дрона на автомобиль в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
«Похороны» Duolingo и коллаборация с моделью OnlyFans: PR-провалы-2025Подписка на РБК, 12:46
В Татарстане дроны атаковали резервуарный парк Политика, 12:45
В Курской области из-за атаки дронов повреждены пять домов Общество, 12:31
Российские военные сбили украинский Су-27 Политика, 12:26
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших от БПЛА в Херсонской области Общество, 12:21
На территории НПЗ в Краснодарском крае возник пожар после падения дрона Политика, 12:10
Взрыв в баре на курорте в Альпах. Видео Общество, 12:08
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Число погибших при пожаре на празднике в Швейцарии выросло до 40 Общество, 11:57
Более 100 тыс. человек в Волынской области остались без электричества Общество, 11:42
Маск заявил, что своими налогами сломал компьютер налоговой службы США Бизнес, 11:28
Телеведущего Евгения Киселева заочно арестовали в России Общество, 10:58
Менять работу теперь рискованнее. Как расти в доходе на прежнем местеПодписка на РБК, 10:37
Как вы хотели бы прожить жизнь. Составляем идеальный план и его бюджет Образование, 10:29
На «Госуслугах» расширят функцию возврата переплат по госпошлинам Общество, 10:28