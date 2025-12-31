NYT узнала, что Трамп назвал Келлога «идиотом» из-за слов о Зеленском

Кит Келлог (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

Американский лидер Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога «идиотом» после того, как тот охарактеризовал президента Украина Владимира Зеленского как «отважного лидера». Об этом сообщила The New York Times со ссылкой на источники.

Как пишет издание, поводом стало выступление Келлога на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Келлог встречался с европейскими коллегами, но его роль в администрации была не ясна: накануне президенты Владимир Путин и Дональд Трамп созвонились и договорились приступить к переговорам об урегулировании российско-украинского конфликта. Президент США объявил, что в американскую команду войдут директор ЦРУ Джон Рэтклифф, госсекретарь Марко Рубио и советник Майк Уолтц. Келлог заверял европейцев, что остается их «лучшим другом» в Белом доме.

О беседах Келлога с европейцами доложил в Вашингтон «один из приближенных» министра обороны США Пита Хегсета, пишет издание. Тот утверждал, что Келлог заявил об обороне в Белом доме «против этих изоляционистов» ради помощи Украине. Кроме того, позициям спецпосланника навредил его пост в X, в котором он назвал Зеленского «борющимся и мужественным лидером страны, находящейся в состоянии войны».

Затем Келлог посетил Трампа в Овальном кабинете, где президент США резко спросил его: «Так ты называешь Зеленского смелым человеком, оказавшимся в трудном положении?». Келлог ответил утвердительно и сравнил Зеленского с Авраамом Линкольном.

«Позже, рассказывая об этом эпизоде другим советникам, Трамп проворчал: «Он идиот», — пишет NYT.

Материал дополняется