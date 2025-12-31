Резиденция Путина при атаке дронов Украины не пострадала
Резиденция президента России Владимира Путина в Новгородской области не получила повреждений в результате попытки атаки беспилотников, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС Александр Романенков.
«В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено», — сказал он.
О попытке украинской стороны атаковать резиденцию президента России в ночь на 29 декабря рассказал глава МИД Сергей Лавров.
По данным Минобороны, беспилотники были выпущены с территорий Сумской и Черниговской областей и летели по разным траекториям.
Один дрон тогда сбили над Смоленской областью, еще 49 — над Брянской, в Новгородской области, где находится президентская резиденция «Ужин» (ударение на второй слог), перехватили 41 аппарат.
Украинская сторона обвинения отрицает.
