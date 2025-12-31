 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год

Военная операция на Украине

Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год
Президент России Владимир Путин поставил задачу в 2026 году продолжить расширение полосы безопасности ради мирной жизни Белгородской и Курской областей. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе проверки хода выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Север».

«Президентом Российской Федерации поставлена задача в следующем году продолжить расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», — сказал он.

Путин на совещании по ситуации в зоне военной операции 29 декабря поручил в 2026 году продолжить работу по расширению полосы безопасности по границе России и Украины. Президент тогда подчеркнул, что такая задача очень важна.

Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России
Политика

За два дня до этого Путин посетил пункт управления Объединенной группировки войск. Тогда Герасимов доложил, что российские военные наступают в западном направлении в Запорожской области и также по территории Днепропетровской области с целью создания там «зоны безопасности».

Путин несколько раз, например, в марте заявлял о необходимости создать зону безопасности вдоль государственной границы России. В июне 2023 года он заявил, что Россия может рассмотреть возможность организации санитарной зоны на Украине, если обстрелы российских территорий не прекратятся. Он подчеркнул, что такая зона должна находиться на расстоянии, с которого невозможно будет наносить удары по российской территории.

