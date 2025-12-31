Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России

В декабре 2025 года российская армия достигла самых высоких темпов наступления, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов во время проверки хода выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Север».

«В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления. За месяц освобождено более 700 квадратных километров территории», — сказал он.

По словам Герасимова, подразделения группировки войск «Север» создают «полосу безопасности» в граничащих с российской Курской областью районах украинских Сумской и Харьковской областей. Всего под контроль российской армии перешли 950 кв. км и 32 населенных пункта, крупнейший из которых — город Волчанск в Харьковской области, сообщил глава Генштаба.

Он добавил, что за декабрь темпы «расширения полосы безопасности» также выросли: российские войска заняли семь населенных пунктов. Президентом Владимиром Путиным на следующий год поставлена задача продолжать «расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», объявил Герасимов.

Материал дополняется.