Политика⁠,
0

Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России

В декабре 2025 года российская армия достигла самых высоких темпов наступления, заявил глава Генштаба Валерий Герасимов во время проверки хода выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Север».

«В декабре этого года достигнуты самые высокие темпы наступления. За месяц освобождено более 700 квадратных километров территории», — сказал он.

По словам Герасимова, подразделения группировки войск «Север» создают «полосу безопасности» в граничащих с российской Курской областью районах украинских Сумской и Харьковской областей. Всего под контроль российской армии перешли 950 кв. км и 32 населенных пункта, крупнейший из которых — город Волчанск в Харьковской области, сообщил глава Генштаба.

Он добавил, что за декабрь темпы «расширения полосы безопасности» также выросли: российские войска заняли семь населенных пунктов. Президентом Владимиром Путиным на следующий год поставлена задача продолжать «расширение полосы безопасности для обеспечения мирной жизни жителей Белгородской и Курской областей», объявил Герасимов.

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек, 18:05
Герасимов раскрыл задачу войскам на 2026 год Политика, 07:38
Герасимов заявил о рекордно высоких темпах наступления армии России Политика, 07:10
Мерц заявил, что Германия — «не игрушка в руках великих держав» Политика, 07:02
Reuters сообщил об убытках поставщиков нефти из России из-за скидок Экономика, 06:32
Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом Политика, 06:19
Аэропорт Ярославля приостановил полеты Политика, 06:10
На Кубани почти 20 поездов задержали из-за нарушения контактной сети Общество, 05:54
Ограничения на полеты в аэропорту Калуги действовали более 12 часов Политика, 05:27
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Два человека пострадали в результате атаки беспилотников в Туапсе Политика, 05:05
Россияне назвали ушедшие бренды, по которым они скучают больше всего Общество, 05:01
В Подмосковье полностью восстановили подачу электричества после аварии Общество, 04:55
В Туапсе после атаки дронов произошел пожар на НПЗ Политика, 04:43
Около 40 человек пострадали при столкновении поездов на пути к Мачу-Пикчу Общество, 04:31