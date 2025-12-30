Путин поручил создать перечень объектов для защиты резервистами
Президент Владимир Путин поручил правительству создать перечень важных для экономики и жизнедеятельности объектов, которые будут защищать резервисты Вооруженных сил России. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.
«Правительству Российской Федерации определить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите», — говорится в документе.
Кроме того, Путин распорядился провести в 2026 году специальные сборы резервистов «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».
Минобороны должно в свою очередь определить перечень воинских подразделений, которые обеспечат проведение сборов.
Закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов был подписан в начале ноября.
Резервисты — это граждане из числа состоящих в запасе, которые подписали контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный людской резерв. Стать резервистом могут те, кто прошел военную службу либо завершил обучение в военном учебном центре при вузе.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский пояснил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России.
