Путин поручил создать перечень объектов для защиты резервистами

Фото: Владимир Жабриков / URA.ru / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил правительству создать перечень важных для экономики и жизнедеятельности объектов, которые будут защищать резервисты Вооруженных сил России. Указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.

«Правительству Российской Федерации определить перечень критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения, подлежащих защите», — говорится в документе.

Кроме того, Путин распорядился провести в 2026 году специальные сборы резервистов «для обеспечения защиты критически важных объектов и иных объектов жизнеобеспечения».

Минобороны должно в свою очередь определить перечень воинских подразделений, которые обеспечат проведение сборов.

Закон о привлечении граждан, заключивших контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, к участию в специальных сборах для защиты критически важных объектов был подписан в начале ноября.

Резервисты — это граждане из числа состоящих в запасе, которые подписали контракт с Минобороны о зачислении в мобилизационный людской резерв. Стать резервистом могут те, кто прошел военную службу либо завершил обучение в военном учебном центре при вузе.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский пояснил, что резервистов не будут привлекать к участию в военной операции или выполнению задач за пределами России.